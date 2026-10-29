Reclamo de cuidadoras domiciliarias: "Hace tres meses que no cobramos"

Durante la mañana de este jueves, cuidadoras domiciliarias se movilizaron hasta la sede central de OSER.

Melania Hernández, representante provincial de las cuidadoras domiciliarias de Entre Ríos, y afiliados a la obra social se movilizaron este jueves desde la Cruz Roja hasta la casa central de OSER para exigir respuestas por la falta de pago de los salarios. Advirtieron sobre las consecuencias que la demora tiene para las personas con discapacidad y sus familias.

Las cuidadoras domiciliarias de Entre Ríos se manifestaron durante la mañana de este jueves en Paraná para reclamar el pago de sus salarios adeudados. La movilización partió desde la Cruz Roja y se dirigió hasta Casa de Gobierno, donde las trabajadoras y los afiliados que las acompañaron esperaban ser recibidos por las autoridades y obtener una fecha concreta de cobro.

Fecha de cobro

“Nosotros no pedimos nada, ni siquiera reclamamos que vayan a los aumentos atrasados. Lo único que queremos es que nos den fecha para cobrar”, expresó Melania Hernández, en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) al describir la situación que atraviesa el sector.

Según explicó, las trabajadoras llevan años con dificultades para percibir sus haberes y denuncian que los reclamos se reiteran sin obtener respuestas. En esta oportunidad, aseguró que llevan tres meses sin cobrar y cuestionó que, además de las demoras, se les descuenten horas sin que conozcan los motivos.

También remarcó que, pese a la falta de pago, las cuidadoras continúan prestando sus servicios y atendiendo a personas que necesitan asistencia cotidiana.

La representante advirtió sobre las consecuencias que podría tener la continuidad del conflicto para las familias que dependen de ese acompañamiento. Entre ellas mencionó a personas con discapacidad y adultos mayores, que podrían quedarse sin atención si las trabajadoras no pueden sostener sus tareas.

“¿Qué quieren? ¿Que nosotros cortemos el servicio definitivamente y se queden los abuelos y los discapacitados sin atención?”, planteó. En ese sentido, insistió en que el pedido inmediato es que las autoridades reciban a las trabajadoras y les informen cuándo cobrarán.

Hernández también cuestionó la falta de interlocutores que brinden una respuesta concreta. Según relató, las trabajadoras no fueron recibidas por autoridades de la obra social.

El reclamo de las familias

Entre quienes participaron de la movilización estuvo Margarita, afiliada a la obra social y madre de un joven con discapacidad que necesita asistencia permanente. La mujer explicó que el trabajo de las cuidadoras resulta indispensable para su familia y señaló que ya había protagonizado una protesta en la que se encadenó para reclamar el pago de los haberes.

“Es una vergüenza. Son personas, no son números. Hay que tener un poco de empatía y ponernos en el lugar del otro”, manifestó.

Margarita contó que su hijo cuenta con tres cuidadoras, debido a sus necesidades de atención, y que tanto ella como el padre del joven tienen problemas de salud que les impiden hacerse cargo de su cuidado sin ayuda. Por eso, consideró que la falta de pago no afecta solamente a las trabajadoras, sino también a las personas que reciben sus servicios y a sus familias.

“Son mi sosten, mi mano derecha. Sin ellas no podemos seguir adelante nosotros como familia”, expresó, al describir el acompañamiento que las cuidadoras brindan a su hijo. La afiliada también cuestionó las dificultades para acceder a las autoridades de la obra social y reclamó explicaciones sobre el destino de los fondos. “¿Dónde está la plata de los afiliados? ¿Por qué, si las chicas que cuidan a mi hijo tienen los papeles en regla y los presentan como corresponde, no se les paga como corresponde? ”, preguntó.

En su testimonio, Margarita sostuvo que las demoras se repiten cada dos o tres meses y aseguró que el conflicto se suma a otras dificultades que atraviesan afiliados que necesitan medicamentos y tratamientos. Mencionó, entre otros casos, a pacientes oncológicos, trasplantados y personas con diabetes, y afirmó que algunos deben afrontar gastos de su bolsillo para conseguir insumos.

Piden que los afiliados se organicen

Margarita vinculó la situación de las cuidadoras con los reclamos de otros sectores de afiliados y convocó a quienes atraviesan dificultades similares a organizarse colectivamente para exigir respuestas.

“Que no vengan individualmente, que se agrupen”, propuso. Según señaló, muchas personas concurren por su cuenta a realizar reclamos, reciben promesas de pago y luego la solución no se concreta.