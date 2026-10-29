Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

La última función de Tevez será el 20 de diciembre en La Bombonera. Se espera por la confirmación de Cristiano Ronaldo.

Carlos Tevez tendrá su partido despedida el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, . Varios ídolos del Xeneize y estrellas internacional confirmaron su presencia en la última función del Apache. Entre ellos Lionel Messi, Juan Román Riquelme y se espera por la confirmación de Cristiano Ronaldo.

En una entrevista con el ex futbolista inglés Rio Ferdinand, el propio Tevez confirmó la presencia de Messi y Juan Román Riquelme en el match. Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna también van a ponerse los pantalones cortos para volver a pisar el césped de La Bombonera.

Además, otros ex futbolistas vinculados a la selección argentina también levantaron el pulgar: Sergio Kun Agüero, Pablo Zabaleta (con quien el Apache convivió además en Manchester City), Esteban Cuchu Cambiasso y Gabriel Omar Batistuta, quien hace poco presenció un evento en Fiorentina.

En el rubro internacional, Tevez ya consiguió dos arqueros: el italiano Gianluigi Buffon, con quien compartió vestuario en la Juventus, y el neerlandés Edwin van der Sar, ex Manchester United. El chileno Arturo Vidal, ex colega en la Juve, será otro de los invitados de honor, al igual que el francés Patrice Evra, uno de los grandes amigos extranjeros que le dejó el fútbol al oriundo de Fuerte Apache luego de militar en el United.

En tanto, el entrenador italiano Roberto Mancini comandaría al equipo de “Resto del mundo” o “Amigos de Tevez” que enfrentaría a las glorias de un Boca que, a priori, será dirigido por Carlos Bianchi, indica Infobae.

¿Cristiano Ronaldo presente en la Bombonera?

La celebración se realizará el domingo 20 de diciembre, y todavía se esperan novedades por la presencia de Cristiano Ronaldo. El ex delantero ya había anticipado su intención de convocar al portugués: “A Cristiano lo voy a buscar yo”.

Cristiano Ronaldo, una de las figuras que podría estar en la despedida de Carlos Tevez.

Ronaldo, en conflicto con su seleccionado nacional, terminará su participación con Al Nassr el 14 de diciembre. El club saudí volverá a competir oficialmente en febrero de 2027, por la Liga de Campeones asiática.

Messi confirmó su presencia

Respecto a Messi, quien se retiró de la selección argentina y solo tendrá compromisos con Inter Miami, aspira a jugar la final de la MLS el 18 de diciembre, fecha límite en su agenda personal. Tevez convivió varios años con Messi en la Albiceleste con el 10, desde el debut del rosarino en 2005 hasta partidos de la etapa de Gerardo Martino posteriores al Mundial de 2014. Con Ronaldo coincidió en Manchester United entre 2007 y 2009.

El argentino y el portugués solo se enfrentaron dos veces con sus selecciones: Argentina ganó 2-1 un amistoso disputado en febrero en Ginebra, mientras que Portugal se impuso 1-0 en otro encuentro de exhibición jugado en Inglaterra en 2014. Ambos astros también se cruzaron a comienzos de 2023 cuando París Saint Germain, el equipo en el que jugaba el argentino, venció 5-4 a un combinado de figuras de Al Nassr y Al Hilal en la Riyad Season de Arabia Saudita, liderado por Ronaldo. La despedida de Tevez podría ser la primera ocasión en la que ambos compartieran equipo.

Más detalles de la despedida de Tevez

Se espera por el lanzamiento de las entradas y la confirmación de otras figuras como Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Roberto Abbondanzieri, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Daniele De Rossi, Daniel Osvaldo, Wanchope Ábila, Fernando Gago, Edwin Cardona y Leandro Paredes, entre los vinculados al Mundo Boca, como también Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maximiliano Rodríguez y Ezequiel Lavezzi, por parte de la Selección. Y en el plano internacional apuntarían a Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Park-Ji Sung, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayner Rooney, entre otros. Así como también podrían figurar personajes de otras disciplinas como el ex tenista Juan Martín del Potro y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

La jornada no se limitará al partido, que podría durar menos que dos tiempos de 45 minutos. La organización prevé espectáculos en vivo con bandas elegidas por Tevez y artistas populares, entre los que podrían estar La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

ESPN transmitirá oficialmente el homenaje. Tevez trabajó como comentarista en esa cadena durante la última Copa del Mundo. El evento lleva como nombre oficial “De alcanzapelotas a leyenda”.