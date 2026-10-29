Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados.

El operativo se realizó en Concordia. La mercadería fue valuada en 450 millones de pesos y presentaba indicios de fraude marcario.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) detectó 15.000 relojes inteligentes sospechados de presentar irregularidades marcarias durante un procedimiento realizado en el Puente Internacional Salto Grande, que conecta Concordia con Salto, Uruguay.

Según informó el organismo, la mercadería fue valuada en aproximadamente 450 millones de pesos y quedó bajo sospecha por posibles infracciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

El procedimiento en el paso fronterizo

El operativo se desarrolló en la zona de control aduanero del puente internacional, donde distintas dependencias de Arca realizaron tareas coordinadas de inspección y verificación de mercaderías.

Participaron agentes de la Aduana de Concordia, de la sección Procedimientos Regionales, de la División Prohibiciones y Fraude Marcario y de la Sección Brigada de Fondeo.

Durante las tareas de fiscalización, los funcionarios identificaron los dispositivos electrónicos y advirtieron indicios de posibles irregularidades vinculadas con la utilización de marcas comerciales.

Investigan un posible fraude marcario

Desde Arca explicaron que estos procedimientos forman parte de las acciones destinadas a prevenir infracciones aduaneras, proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir la comercialización irregular de productos de origen extranjero.

La calificación de presunto fraude marcario implica que existen indicios de una posible vulneración de los derechos de marcas registradas, aunque no constituye una confirmación definitiva de que los productos sean falsificados.

Hasta el momento, la información oficial no precisó cuáles serían las marcas afectadas ni detalló el origen específico de los relojes inteligentes detectados durante el control.

El procedimiento se enmarca en las tareas habituales de fiscalización que desarrolla el organismo en los pasos internacionales para controlar el ingreso de mercaderías al territorio argentino.