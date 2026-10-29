La iniciativa busca generar conciencia en los estudiantes de distintas escuelas por la proliferación del mosquito portante del virus dengue.

Se puso en marcha un nuevo ciclo de ovitrampas en las escuelas

Alumnos de la escuela “Marcelino Román” ya forman parte del programa de Prevención, Monitoreo y Control del Dengue. Cada alumno tendrá a cargo una ovitrampa que llevará a su casa para el relevamiento. La iniciativa busca generar conciencia en los estudiantes.

“La primera edición fue una gran experiencia y la volvemos a repetir siguiendo el objetivo de monitorear las ovitrampas”, explicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique, para agregar: “A su vez, impulsar el compromiso de los chicos de controlarlo, cambiar el agua y cargar los datos. Es una forma de generar conciencia en los jóvenes en las escuelas”.

La funcionaria comentó las distintas acciones que realiza la Municipalidad para apaciguar la proliferación de mosquitos portadores de dengue (Aedes Aegyptis). “Se continúan con trabajos territoriales de descacharizaciones, también estamos pronto a implementar en la ciudad las ovitrampas de la temporada”, sostuvo.

Por último, Enrique remarcó la importancia de los cuidados por las condiciones climáticas: “Se prevén muchas lluvias y mucha humedad”.

Entre las recomendaciones, la funcionaria detalló: eliminar todo los elementos que puedan acumular agua, mantener corto el pasto en los hogares, limpiar rejillas con agua hirviendo y cambiar continuamente el agua de los bebederos de animales. Asimismo, usar repelente, sobre todo en caso de síntomas compatibles al dengue.