La Liga Provincial define los últimos clasificados a los playoffs

Entre domingo y lunes se cerrará la Primera Fase de la Liga Provincial. Una decena de equipos tienen asegurado su plaza en la siguiente instancia.

La Liga Provincial Masculina de Básquet ingresa en etapa de definición. Entre el domingo y el lunes se disputará la última fecha de la Primera Fase. Una decena de equipos aseguraron su lugar en la Fase eliminatoria, instancia que determinará quienes se acreditarán el derecho de competir en la temporada 2027 de la Liga Federal.

Los cinco primeros de cada zona clasificarán a los octavos de final. Mientras que aquellos elencos que finalicen en el sexto lugar de cada una de las zonas disputará un play-in para definir al último clasificado a los octavos de final.

Panorama de cada una de las zona de la Liga Provincial

La Zona A se definirá el domingo con la disputa de la 14° fecha. Este sector tiene tres equipos que inscribieron su nombre en la serie de playofss. Uno de ellos es Sportivo San Salvador, que tiene asegurado el primer puesto del grupo. La Armonía de Colón y Ferro de San Salvador, el defensor de la corona, también competirán en la siguiente instancia. Capuchinos y Social Federación hoy estarían clasificando. Mientras que Estudiantes de Concordia, Sarmiento de Villaguay y San José tienen posibilidades de seguir en competencia.

La última fecha de este sector se jugará el domingo a partir de las 21 con el siguiente programa: San José - Sarmiento; Capuchinos-Sportivo San Salvador; Ferro-Social Federación y La Armonía-Colón.

La Zona B también se definirá el domingo a partir de las 21 con el desarrollo del 18° acto. Regatas Uruguay, Atlético Tala, Racing de Gualeguaychú y Peñarol de Tala están clasificados a octavos de final. El último boleto será disputado por Parque Sur de Concepción del Uruguay y Luis Luciano de Urdinarrain. Este último junto a Zaninetti, BH de Gualeguay y Bancario de Gualeguay aspiran ingresar al play-in.

La última fecha de esta zona se jugará de la siguiente manera: Racing-Zaninetti, Peñarol-BH, Luis Luciano-Atlético Tala y Bancario-Parque Sur. Regatas tendrá jornada de descanso.

La Zona C se definirá el lunes. Sionista, Urquiza de Santa Elena e Independiente de La Paz tienen su lugar asegurado en los playoffs. Recreativo, Ciclista y Olimpia están a un paso. Quique aspira ingresar al plai-in. Estudiantes, Paracao y Talleres están eliminados.

El programa será: Quique-Urquiza, Ciclista-Talleres, Recreativo Paracao, Olimpia-Sionista y Estudiantes-Independiente.

Los equipos clasificados a los playoffs

Sportivo San Salvador

La Armonía (Colón)

Ferro (San Salvador)

Regatas Uruguay

Atlético Tala

Racing (Gualeguaychú)

Peñarol (Rosario del Tala)

Sionista

Urquiza (Santa Elena)

Independiente (La Paz).