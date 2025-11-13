Uno Entre Rios | Ovación | AFA

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino definió el calendario para los dos grandes partidos que quedan en la temporada 2025.

13 de noviembre 2025 · 22:08hs
La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anunció de manera oficial que la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones 2025 se celebrarán el 13 y el 20 de diciembre, respectivamente. Uno será en el Estadio Madre de Ciudades y el otro en el Estadio Único de San Nicolás.

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

torneo clausura 1
La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La definición del actual torneo, que el viernes comenzará con su última fecha de la fase de liga y aún está en busca de definir a todos los clasificados a los octavos de final, se disputará con presencia de las dos parcialidades en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, con capacidad para 29.000 espectadores sentados.

Nicolás Ramírez amonestando a Ayrton Costa en el último Superclásico.

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

LEER MÁS: La Selección Argentina convocó a una multitud: 20 mil hinchas en la práctica previa a Angola

El ganador de este duelo, jugará contra Platense (campeón del Apertura) por el Trofeo de Campeones 2025 en el Estadio Único de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, que puede recibir un aforo de 25.000 espectadores, espacio que tendrán que dividir las hinchadas de los aspirantes a la corona.

Esta copa nació en la temporada 2021 y por ahora tiene tres campeones: River Plate (2021 y 2023), Racing Club (2022) y Estudiantes de La Plata, que derrotó por 3-0 a Vélez Sarsfield en la última edición.

AFA Clausura Trofeo de Campeones estadio
Noticias relacionadas
Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Se conocerá al campeón del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball.

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

En las instalaciones del Recreativo Bochas Club se ultimaron los detalles de cara al certamen que se realizará en Paraná.

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

Francia, otro de los grandes candidatos a alzar el trofeo.

Francia goleó y se clasificó al Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Ultimo Momento
Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Ovación
Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría

Dotarán de más equipamientos para el nuevo Aeropuerto de Concordia

Dotarán de más equipamientos para el nuevo Aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA

Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA

Dejanos tu comentario