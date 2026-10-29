La Corte Suprema rechazó un recurso de Lotocki y dejó firme la condena por estafa y lesiones graves. Además, quedó inhabilitado por 10 años como médico.

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki por estafa y las lesiones graves ocasionadas a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi tras someterlas a intervenciones estéticas.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del médico. De esta manera, también quedó firme la inhabilitación por diez años para ejercer su profesión.

La resolución conocida este jueves corresponde a las lesiones sufridas por las cuatro mujeres y no incluye la muerte de Luna.

Las lesiones y el ocultamiento de información

Durante el proceso se acreditó que Lotocki aplicó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo y en cantidades no aconsejadas. Las intervenciones provocaron la formación de granulomas y daños en la salud de las pacientes.

También se determinó que el médico ocultó información que debía proporcionar antes de realizar los procedimientos, un elemento considerado para establecer su responsabilidad por estafa.

Entre los hechos analizados se encuentran las operaciones realizadas a Pamela Sosa en 2008, Silvina Luna en 2011 y Stefanía Xipolitakis en 2014, en las que utilizó material de relleno con PMMA.

Cómo se elevó la pena

Lotocki había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación profesional por las lesiones graves causadas a las pacientes.

La fiscalía y las querellas apelaron para reclamar una sanción mayor, mientras que la defensa solicitó la absolución.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo defensivo e incorporó el delito de estafa. Así, elevó la pena a ocho años de prisión y extendió a diez años la prohibición de ejercer la medicina.

El procedimiento acordado con Gabriela Trenchi

En el caso de Gabriela Trenchi, el médico había acordado colocarle hilos tensores en los glúteos y extraer grasa de la pelvis, las rodillas y la cadera. Ese material debía mezclarse con plasma de la propia paciente para luego inyectarlo en la zona glútea.

Sin embargo, pese a lo convenido, Lotocki le aplicó un producto de relleno con PMMA que le provocó lesiones en el cuerpo y en la salud.