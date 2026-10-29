Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en la esquina de bulevar San Lorenzo y Nogoyá, en Concordia, minutos antes de las 8.

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia.

Una mujer de 81 años falleció este jueves por la mañana luego de ser atropellada por una camioneta en la intersección del bulevar San Lorenzo y calle Nogoyá , en la ciudad de Concordia. El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 8, cuando la víctima cruzaba la avenida.

De acuerdo con la información recabada en el lugar por un cronista de Diario Río Uruguay, una camioneta Chevrolet S10 blanca circulaba por bulevar San Lorenzo en sentido este-oeste, desde avenida Humberto Primo hacia la salida de Concordia, cuando impactó contra la mujer, que cruzaba por el sector correspondiente a la vereda este de calle Nogoyá.

Tragedia en Concordia: una mujer falleció tras ser embestida por una camioneta

Foto: Gentileza/Diario Río Uruguay

Como consecuencia del impacto, la mujer fue despedida varios metros y sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo. Una ambulancia acudió al lugar y la trasladó de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

En la intersección trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta y personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.