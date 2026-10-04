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Se juega parte de la cuarta fecha del Torneo Provincial de la UER

Este domingo se disputará de manera parcial el cuarto capítulo del Torneo Provincial de Desarrollo. Los partidos fueron programados para las 15.30.

4 de octubre 2026 · 07:15hs
Camatí de Viale se presentará en Sauce Montrull para visitar a Tilcara por el Torneo Provincial.

@gabarre3

Camatí de Viale se presentará en Sauce Montrull para visitar a Tilcara por el Torneo Provincial.

Habrá actividad reducida este domingo en el Clausura del Torneo Provincial de Desarrollo, certamen que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Se disputará de manera parcial de la cuarta fecha del certamen. Los partidos fueron programados para las 15.30.

Por la Serie A, Costa del Paraná, jugarán Aurora-Capibá (árbitro Sánchez Meade) y Tilcara Camatí de Viale (árbitro Garay).

Por la Serie A, Costa del Uruguay, se enfrentarán Carpinchos de Gualeguaychú-CUCU de Concepción del Uruguay (árbitro Mendoza). Quedará pendiente Jockey de Gualeguay-Colón RC.

Las posiciones son: CUCU 14 puntos; Tilcara y Colón RC 11; Camatí y Carpinchos RC 10; Capibá 6; Aurora 2; Jockey 0.

El ascenso del Torneo Provincial

Mientras que por la Serie B, Costa del Paraná, se medirán Libertad de Nogoyá-Unión de Crespo (árbitro Córdoba), mientras que libre quedará Nogoyá RC. Las posiciones son: Nogoyá RC 7 puntos; Unión 5; Libertad 0.

En tanto que por la Serie B, Costa del Uruguay Norte, se enfrentarán Los Espinillos de Concordia-Vaimaca de Salto (árbitro Peralta) y Curiyú de Chajarí-Salto Grande de Concordia (árbitro Residente). Las posiciones son: Los Espinillos 10 puntos; Vaimaca 6; Salto Grande 4; Curiyú 0.

Por la Serie B, Costa del Uruguay Sur, quedará pendiente Mulitas de Fray Bentos-Central Entrerriano de Gualeguaychú. Libre: Gualeguay Central. Las posiciones son: Central Entrerriano 5 puntos; Gualeguay Central 4; Mulitas 0.

Torneo Provincial UER Aurora Capibá
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