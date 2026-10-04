El pasaporte argentino ocupa el puesto 34 con puntuación de movilidad de 160, acceso global de 80,8%, a partir de 105 destinos sin visa y 46 destinos con visa

El pasaporte argentino ocupa el puesto 34 con puntuación de movilidad de 160, acceso global de 80,8%, a partir de 105 destinos sin visa y 46 destinos con visa

El pasaporte argentino ocupa el puesto 34 con puntuación de movilidad de 160, acceso global de 80,8%, a partir de 105 destinos sin visa y 46 destinos con visa

Argentina está en el puesto 34 en el ranking del pasaportes a escala mundial con una puntuación de movilidad de 160 y un acceso global del 80,8%, calculado a partir de 105 destinos sin visa, 46 destinos con visa a la llegada o modalidades de entrada simplificada y 9 destinos accesibles mediante autorización electrónica de viaje. Otros 38 destinos exigen una visa previa.

Los datos pertenecen a Passport Reports, una plataforma global de información sobre pasaportes y visados que abarca 199 países y publica informes en 34 idiomas.

La composición del acceso muestra que el 53,0% de los destinos del conjunto analizado puede alcanzarse sin visa, el 23,2% mediante visa a la llegada o procedimientos simplificados y el 4,5% con autorización electrónica de viaje. El 19,2% restante corresponde a destinos para los que se requiere visa antes del viaje. La suma de las tres categorías de acceso facilitado coincide con la puntuación de movilidad de 160 registrada en el informe.

Cobertura regional y destinos clave

En Sudamérica, el pasaporte argentino alcanza el 100,0% de acceso y los 11 destinos considerados aparecen como accesibles sin visa. Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Colombia, Paraguay, Chile, Uruguay y Venezuela figuran con estancias de hasta 90 días, mientras que Perú y Surinam aparecen con hasta 180 días. En la clasificación continental, Argentina ocupa el segundo lugar entre 12 pasaportes sudamericanos.

Europa también registra un 100,0% de acceso total: el 97,9% corresponde a entradas sin visa y el 2,1% a autorización electrónica de viaje. El Reino Unido figura en esta última categoría con una estancia máxima de 180 días.

En el Caribe, el acceso total también llega al 100,0%, repartido entre un 87,5% sin visa, un 6,3% con autorización electrónica de viaje y un 6,3% mediante visa a la llegada o procedimiento simplificado, sin destinos clasificados como visa obligatoria en esa región.

La cobertura es más heterogénea en otras regiones. En Norteamérica alcanza el 91,3%, con Estados Unidos y Canadá dentro de la categoría que exige visa previa. En Asia, el acceso total es del 72,0%: 18 destinos aparecen sin visa, 3 con autorización electrónica de viaje, 15 con visa a la llegada o facilidades equivalentes y 14 con visa obligatoria. Oriente Medio registra un 64,7% de acceso total y los países del Golfo un 66,7%.

El conjunto de datos también detalla procedimientos específicos que acompañan algunas entradas. La República Dominicana figura como destino sin visa con billete electrónico y una estancia de 30 días; Malasia y Tailandia aparecen con tarjeta de llegada y estancias de 90 días, mientras que Singapur combina tarjeta de llegada con una estancia de 30 días.

En África, Costa de Marfil aparece bajo autorización electrónica de viaje con prerregistro y 90 días, y Seychelles incorpora registro turístico dentro de la misma categoría, también con 90 días.

Irse del país vía Ezeiza es un slogan para no hacerse cargo de los errores propios.

Posición en grupos y acceso en sentido inverso

Passport Reports coloca a Argentina en el segundo puesto entre 20 países de lengua española, en el segundo entre 33 miembros de CELAC y en el segundo entre 5 países del MERCOSUR. El país figura además quinto entre 132 integrantes del G77, undécimo entre 19 países del G20 y cuadragésimo segundo entre 159 miembros de la Organización Mundial del Comercio.

En la clasificación por forma de gobierno, aparece segundo entre 6 repúblicas presidenciales federales.

La clasificación de países más receptivos a visitantes sitúa a Argentina en el puesto 95 entre 199 países. Este indicador mira la dirección inversa a la clasificación del pasaporte: evalúa las condiciones que se aplican a pasaportes extranjeros que buscan entrar al país.

En ese contexto, los requisitos de visa para ingresar a Argentina forman parte de una lectura distinta de la movilidad del pasaporte argentino hacia el exterior.

Los datos de reciprocidad muestran además tres casos destacados. Los pasaportes de Estados Unidos, Australia y Canadá pueden ingresar a Argentina sin visa, mediante autorización electrónica o con un trámite a la llegada, según la categoría asignada a cada ruta, mientras que esos tres destinos exigen visa previa a quienes viajan con pasaporte argentino.

El informe también identifica numerosos casos en el sentido contrario, en los que Argentina exige visa a determinados pasaportes extranjeros aunque el pasaporte argentino dispone de acceso sin visa, con autorización electrónica de viaje o mediante una modalidad simplificada en esos mismos países.

En conjunto, la combinación de 105 destinos sin visa, 46 con visa a la llegada o entrada simplificada y 9 con autorización electrónica de viaje sitúa a Argentina con acceso facilitado a 160 destinos. La lectura regional destaca la cobertura completa en Sudamérica, Europa y el Caribe, al tiempo que las exigencias de visa permanecen concentradas en 38 destinos del total analizado.

Estados Unidos frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa.

Cómo se mide

Las clasificaciones de pasaportes pueden mostrar posiciones distintas porque cada índice puede decidir de manera diferente qué tipos de acceso incorpora al puntaje, cómo agrupa las categorías, qué prioridad asigna a cada criterio y cómo resuelve los empates.

Passport Reports aplica a todos los pasaportes los mismos criterios medibles y definidos de antemano: ordena primero por puntuación de movilidad, entendida como la suma de los destinos accesibles sin visa, con visa a la llegada o mecanismos equivalentes de entrada simplificada y mediante autorización electrónica de viaje.

Cuando dos pasaportes tienen la misma puntuación de movilidad, compara primero el número de destinos sin visa, después los accesibles con autorización electrónica de viaje y, a continuación, los de visa a la llegada o entrada simplificada; si los cuatro valores coinciden, ambos pasaportes comparten la misma posición.

Esta secuencia explícita y aplicada por igual a todos los casos permite que el criterio de clasificación sea verificable, coherente y transparente, según publica Passport Reports.