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Liga Paranaense: se disputará el grueso de la cuarta de la Supercopa

Este domingo, desde las 16, se jugarán cinco partidos del campeonato de la Liga Paranaense. La fecha continuará el martes y el miércoles.

4 de octubre 2026 · 07:18hs
El certamen de la Liga Paranaense continúa con su desarrollo.

Prensa LPF

El certamen de la Liga Paranaense continúa con su desarrollo.

Este domingo se jugará el grueso de los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Todos los partidos de fueron programados para las 16, con el preliminar de la categoría Sub 20 desde las 14.

Los encuentros serán Camioneros-Sportivo Urquiza (en Camioneros), San Benito-Instituto, Palermo-Formación Independiente, Universitario-Club VF y Oro Verde-Ciclón del Sur.

El martes, a las 16, Neuquen-Peñarol. Y el miércoles se cerrará la fecha con dos duelos: a las 16, Belgrano-Patronato (en Ministerio) y, a las 17, Don Bosco-Atlético Paraná.

Posiciones. Zona A: Sportivo Urquiza 9 puntos; Neuquen 6; Peñarol, Instituto, San Benito y Camioneros 3.

Zona B: Universitario 9 puntos; Club VF, Don Bosco y Atlético Paraná 6; Palermo y Formación Independiente 0.

Zona C: Patronato y Belgrano 6 puntos; Oro Verde y Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.

Por el femenino de la Liga Paranaense

También se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura femenino de la LPF. Los partidos son: a las 11, Club VF-Oro Verde (en Universitario); a las 15, Belgrano-San Benito Paraná, Atlético Paraná-Camioneros y San Benito-Neuquen (estos tres partidos en el predio de la LPF). Libre quedará Arenas FC.

El miércoles, a las 18, se jugará el pendiente de la fecha 10 entre Arenas FC-Belgrano (en Los Toritos).

Las posiciones: San Benito Paraná 21 puntos, Club VF 18, Arenas FC 17, Neuquen 14, Atlético Paraná 13, San Benito 11, Camioneros 9, Oro Verde y Belgrano 3.

Liga Paranaense Supercopa Camioneros
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