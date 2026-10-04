Liga Paranaense: se disputará el grueso de la cuarta de la Supercopa

Este domingo, desde las 16, se jugarán cinco partidos del campeonato de la Liga Paranaense. La fecha continuará el martes y el miércoles.

El certamen de la Liga Paranaense continúa con su desarrollo.

Este domingo se jugará el grueso de los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Todos los partidos de fueron programados para las 16, con el preliminar de la categoría Sub 20 desde las 14.

Los encuentros serán Camioneros-Sportivo Urquiza (en Camioneros), San Benito-Instituto, Palermo-Formación Independiente, Universitario-Club VF y Oro Verde-Ciclón del Sur.

El martes, a las 16, Neuquen-Peñarol. Y el miércoles se cerrará la fecha con dos duelos: a las 16, Belgrano-Patronato (en Ministerio) y, a las 17, Don Bosco-Atlético Paraná.

Posiciones. Zona A: Sportivo Urquiza 9 puntos; Neuquen 6; Peñarol, Instituto, San Benito y Camioneros 3.

Zona B: Universitario 9 puntos; Club VF, Don Bosco y Atlético Paraná 6; Palermo y Formación Independiente 0.

Zona C: Patronato y Belgrano 6 puntos; Oro Verde y Los Toritos 3; Ciclón del Sur 0.

Por el femenino de la Liga Paranaense

También se jugará la fecha 11 del Torneo Clausura femenino de la LPF. Los partidos son: a las 11, Club VF-Oro Verde (en Universitario); a las 15, Belgrano-San Benito Paraná, Atlético Paraná-Camioneros y San Benito-Neuquen (estos tres partidos en el predio de la LPF). Libre quedará Arenas FC.

El miércoles, a las 18, se jugará el pendiente de la fecha 10 entre Arenas FC-Belgrano (en Los Toritos).

Las posiciones: San Benito Paraná 21 puntos, Club VF 18, Arenas FC 17, Neuquen 14, Atlético Paraná 13, San Benito 11, Camioneros 9, Oro Verde y Belgrano 3.