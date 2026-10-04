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La nueva Reina de los Inmigrantes es de la Colectividad Judía

Los Inmigrantes Unidos de Concordia eligieron y coronaron a la nueva Reina Provincial del Inmigrante. Amiela Mendelovich Visnevetzky fue la elegida

4 de octubre 2026 · 10:18hs
Los Inmigrantes Unidos de Concordia eligieron y coronaron a la nueva Reina Provincial del Inmigrante. Amiela Mendelovich Visnevetzky fue la elegida 

Los Inmigrantes Unidos de Concordia eligieron y coronaron a la nueva Reina Provincial del Inmigrante. Amiela Mendelovich Visnevetzky fue la elegida 
Los Inmigrantes Unidos de Concordia eligieron y coronaron a la nueva Reina Provincial del Inmigrante. Amiela Mendelovich Visnevetzky fue la elegida 

Los Inmigrantes Unidos de Concordia eligieron y coronaron a la nueva Reina Provincial del Inmigrante. Amiela Mendelovich Visnevetzky fue la elegida 
Amiela Mendelovich Visnevetzky

  • Amiela Mendelovich Visnevetzky, Camila Sofía Rodríguez Willatt, Oriana María Agostina Fernández Nogueira, Zoe Naiara Schvint Tarabini, Aldana Geraldine Romeau Meza, Mailén Briceño Daleve, Nicole Agustina Rolón Besel, Ana Abril Rodríguez Bogado.

En la noche de este sábado 03 de octubre, los Inmigrantes Unidos de Concordia eligieron y coronaron a la nueva Reina Provincial del Inmigrante, en su edición 2026, dicha elección se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones.

El cetro mayor fue para Amiela Mendelovich Visnevetzky, representante de la Colectividad Judía de Concordia, quien fue coronada por la reina saliente Jazmín Busto Famularo, acompañada por la presidente de Inmigrantes Unidos de Concordia, Sra. Yamile Latour junto al presidente de CODESAL el Sr. Eduardo Cristina.

La flamante Soberana estará acompañada por sus Princesas, Mises y Anfitriona electas:

  • -REINA: Amiela Mendelovich Visnevetzky, quien representó a la Colectividad Judía.
  • -VICE REINA: Camila Sofía Rodríguez Willatt, quien representó a la Colectividad Española.
  • -1° PRINCESA: Oriana María Agostina Fernández Nogueira, de la Colectividad Brasilera.
  • -2° PRINCESA: Zoe Naiara Schvint Tarabini, de la Colectividad Alemana.
  • -3° PRINCESA: Aldana Geraldine Romeau Meza, de la Colectividad Francesa.
  • -MISS ELEGANCIA: Mailén Briceño Daleve, de la Colectividad Suiza.
  • -MISS SIMPATIA: Nicole Agustina Rolón Besel, de la Colectividad Vasca.
  • -ANFITRIONA: Ana Abril Rodríguez Bogado, perteneciente a la Agrupación Alas de Mi Patria.

"El jurado que tuvo la difícil tarea de llevar adelante dicha elección estuvo conformado por: Sandra Fracalossi, Romina Quevedo, Celia Pérez, Mauci Reissenweber, Joaquín Meyer y Fabian Rivero, todos baja la coordinación de la Sub Comisión de Reinas de Inmigrantes Unidos de Concordia", indicaron desde la institución.

Reina inmigrantes Concordia Colectividades
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