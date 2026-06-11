Se abre el telón del Mundial 2026

En el mítico Estadio Azteca se iniciará el Mundial 2026. Shakira será la figura central de la ceremonia de apertura en la Ciudad de México.

La fiesta inaugural del Mundial 2026 será a las 14.30. El despliegue visual estará inspirado en el papel picado, símbolo de tradición, artesanía y alegría en la cultura local.

El Mundial 2026 arranca con una propuesta que no tiene antecedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres ceremonias inaugurales, una por cada país sede, distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. La primera de ellas se celebrará durante la tarde de este jueves en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La fiesta de apertura será 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.

El espectáculo del Azteca promete ser el más cargado de historia y simbolismo. El estadio se convertirá en el único recinto del mundo en albergar una ceremonia inaugural mundialista por tercera vez –también lo hizo en 1970 y 1986–, y la ocasión no pasará sin un homenaje a quienes escribieron las páginas más recordadas de esa cancha: Diego Armando Maradona y Pelé, quienes brillaron con las camisetas de Argentina y Brasil para levantar el trofeo más preciado de todos, dos figuras cuya presencia ya no es física pero cuyo legado domina cualquier conversación sobre el fútbol mundial.

La lista de artistas confirmados para la apertura mexicana incluye nombres que van desde el pop latino hasta la música tradicional, con Shakira como figura central para la interpretación de Dai Dai, la canción oficial del torneo.

Pero eso es apenas una parte de lo que la FIFA tiene preparado para el inicio del Mundial más extenso de la historia.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México está programada para las 14.30 (hora argentina) de hoy. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica, previsto para las 16 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El formato responde a una decisión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de organizar un evento inaugural en cada uno de los tres países anfitriones.

Las otras dos ceremonias se realizarán al día siguiente, el viernes: la de Canadá comenzará a las 14.30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20.30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Las puertas de los tres estadios abrirán cuatro horas antes del inicio de cada partido, con actividades previas y entretenimiento para los asistentes.

La apertura en el Estadio Azteca

La ceremonia inaugural en el Estadio Azteca se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé en Argentina. Esos canales también se pueden sintonizar de forma digital a través de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

El cartel de la apertura en Ciudad de México combina referentes de distintas generaciones y géneros. La FIFA confirmó las actuaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin (estará junto a Ryan Castro), Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, cuya presencia funciona como un guiño al equipo rival en el partido inaugural. La propuesta artística abarca desde la música tradicional mexicana y la cumbia hasta el pop latino y el urbano.

La figura central será Shakira, quien interpretará Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy. El tema se estrenó el pasado 14 de mayo.

Para la artista colombiana, esta será la cuarta vez que le pone voz a un himno mundialista: participó en Alemania 2006 con una versión especial de Hips Don’t Lie/Bamboo, en Sudáfrica 2010 con Waka Waka (This Time for Africa) y en Brasil 2014 con La La La (Brazil 2014).

Desde la organización anticiparon que podrían sumarse otros artistas al espectáculo. El despliegue visual, según detalló la FIFA, estará inspirado en el papel picado, arte que el organismo describió como “un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría” de la cultura mexicana.

También se advirtió que estará presente la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Salma Hayek. La actriz se unirá a la ceremonia previa al partido para dar la bienvenida a los aficionados a la Ciudad de México y celebrar el espíritu unificador del fútbol a nivel mundial.

El cantante Alejandro Fernández será el encargado de entonar el himno nacional de México, mientras que Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica.

Homenaje a Diego Maradona

La ceremonia en el Azteca tendrá un bloque especial dedicado al legado de Diego Armando Maradona, figura central del Mundial de 1986, cuando lideró a la selección argentina hacia su segundo título mundial en ese mismo estadio.

El recuerdo del ex futbolista, fallecido en noviembre de 2020, permanece ligado al Azteca por los goles más recordados de la historia de la Copa del Mundo, entre ellos el conocido como “la Mano de Dios” y el considerado entre los mejores de todos los tiempos, ambos ante Inglaterra. Según informó Estadao, la figura de Maradona será uno de los ejes centrales del evento. La FIFA, no obstante, no brindó detalles adicionales sobre la estructura del homenaje.

La ceremonia también rendirá tributo a Pelé y a la selección de Brasil campeona en 1970, que conquistó su tercer título mundial en el propio Estadio Azteca al superar a Italia por 4 a 1. Será la primera apertura de un Mundial sin la presencia física del astro brasileño, fallecido en diciembre de 2022. De acuerdo con Estadao, el ex mediocampista Roberto Rivellino representará a los campeones brasileños de aquel torneo, mientras que Gianni Rivera, figura del equipo subcampeón de Italia y ganador del Balón de Oro en 1969, también fue invitado al evento.