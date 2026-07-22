En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Ricardo Senesi habló del subcampeonato de Argentina, defendió al equipo y expresó su orgullo por Marcos.

El padre del concordiense Marcos Senesi expresó su orgullo por la carrera de su hijo.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Ricardo Senesi, padre del defensor Marcos Senesi, compartió sus sensaciones tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , donde el equipo nacional alcanzó el subcampeonato. Habló del apoyo de los hinchas, la final ante España, el presente de su hijo y el orgullo que siente por su carrera.

Ricardo Senesi destacó el clima que rodeó a la Selección Argentina durante el Mundial y aseguró que lo que más lo sorprendió fue el respaldo recibido, incluso por simpatizantes de otros países.

Ricardo Senesi recordó la final: "No tiene palabras lo que sentí cuando entró Marcos"

"Realmente era una unión tremenda de todos. Lo más sorprendente fue ver en el estadio miles de camisetas de la Selección Argentina con distintas connotaciones y también de distintas nacionalidades que nos acompañaban y apoyaban en todo momento. Para mí eso fue algo supremo, nunca me lo imaginé así".

Consultado sobre las críticas que recibió el seleccionado tras la final y las acusaciones de "tramposos" provenientes de algunos sectores, fue tajante.

"No siento nada. El que opina así sangra por la herida, nada más. Ellos no nos pudieron ganar nunca y siguen sangrando. Nosotros no perdimos con Francia ni con México; perdimos con España en un partido durísimo, jugando gran parte del encuentro con un jugador menos, algo que en un evento así se siente, se nota y pesa. Pero perdimos dignamente. Los franceses se comieron un baile bárbaro hasta con Inglaterra, no sé de qué hablan".

Uno de los momentos más emotivos para Senesi fue el ingreso de Marcos en la final del Mundial.

"No te lo puedo decir, no tiene palabras. Es imposible de transmitir. Y cuando vi que casi hace el gol, casi me desmayo. No lo podía creer".

Además, se mostró convencido de que, si Argentina hubiera logrado igualar el partido, el desenlace habría sido distinto.

"No tengo la menor duda de que, si empatábamos, Argentina ganaba los penales por escándalo. El Dibu estaba muy bien y los mataba psicológicamente. Era un efecto dominó: ellos se iban a caer. Pero no se nos dio. Es fútbol y esto es así. Ya tendremos una nueva oportunidad y, posiblemente, si se juega la Finalissima, tendremos la posibilidad de tomarnos el desquite que corresponde".

Respecto de las versiones que circularon tras la final sobre un supuesto conflicto en el vestuario argentino, prefirió no opinar.

"La verdad no sé de dónde salió eso. No tengo idea de nada y no puedo decir lo que no conozco. Perdimos dignamente en la cancha y punto. España hizo un buen partido, nos ganó y no hay mucho más para hablar".

Sobre cómo encontró a Marcos después de la derrota, explicó que el sentimiento era el lógico tras una final perdida.

"Está caliente, está enojado, está dolido. Pero también entiende que esto es fútbol. Dejamos todo, hicimos todo lo posible, no se nos dio y punto. Alegría no tenés; tenés ganas de que hubiese sido distinto. Ellos entraron a la cancha a ganar. Argentina siempre entra a ganar".

Senesi también recordó el vínculo de la familia con Entre Ríos. Si bien él es oriundo de Capital Federal, señaló que la familia de su esposa es de Concordia y no descartó una futura visita.

"La familia de mi esposa es toda de Concordia. Supongo que sí, que cuando vayamos habrá un lindo recibimiento. Creo que lo más importante de todo esto es la satisfacción para los concordienses y, sobre todo, para los chicos de Concordia, que tienen que saber que se puede llegar, que con sacrificio, dedicación, voluntad y profesionalismo también pueden cumplir sus sueños".

Finalmente, habló del orgullo que siente al ver la carrera que construyó su hijo desde aquel momento en que les dijo que quería ser futbolista.

"La mayor satisfacción es saber que el día que nos dijo a la madre y a mí que quería ser jugador de fútbol, tuvimos una charla, le explicamos lo que significaba y él lo asumió de esa manera. Se dedicó a eso y, gracias a Dios, está logrando sus objetivos. Es una emoción muy profunda, que a veces hasta te hace caer unas lágrimas. Es satisfacción, alegría y un enorme agradecimiento a Dios por haberlo iluminado en este camino".

Antes de despedirse, Ricardo expresó su deseo para el futuro de Marcos y de la Selección.

"Ojalá se sigan dando las condiciones para que siga teniendo la oportunidad de estar en la Selección y pueda disfrutar. Estoy convencido de que Argentina va a salir de este momento y todo va a volver a su fluidez normal".