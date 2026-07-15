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Scaloni tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"

El entrenador Lionel Scaloni se mostró conmovido tras el 2-1 contra los europeos que metió al seleccionado en una nueva final del mundo.

15 de julio 2026 · 19:31hs
Scaloni habló tras el triunfo de Argentina.

Scaloni habló tras el triunfo de Argentina.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró conmovido tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra en semifinales que metió a la Albiceleste en su segunda final consecutiva tras la conquista en Qatar 2022: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido".

La palabra de Scaloni

En la rueda de prensa sobre el campo de juego posterior al duelo, el DT señaló: "Sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme".

Scaloni habló en la previa al partido con los ingleses. 

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A su vez, palpitó la final del domingo a las 16 contra España, en la que Argentina buscará ser bicampeona del mundo, algo que no logró ningún seleccionado en la historia: "Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevo a ganar el partido.

Por último, el DT que ya ganó cuatro títulos en la Mayor (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022) elogió la entrega de los futbolistas: "La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos".

Scaloni Inglaterra Argentina
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