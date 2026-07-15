El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró conmovido tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra en semifinales que metió a la Albiceleste en su segunda final consecutiva tras la conquista en Qatar 2022: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido".
Scaloni tras la victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"
El entrenador Lionel Scaloni se mostró conmovido tras el 2-1 contra los europeos que metió al seleccionado en una nueva final del mundo.
La palabra de Scaloni
En la rueda de prensa sobre el campo de juego posterior al duelo, el DT señaló: "Sin palabras. Una alegría a nuestro país, nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme".
A su vez, palpitó la final del domingo a las 16 contra España, en la que Argentina buscará ser bicampeona del mundo, algo que no logró ningún seleccionado en la historia: "Vamos a intentar ganar, dejar todo, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevo a ganar el partido.
Por último, el DT que ya ganó cuatro títulos en la Mayor (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022) elogió la entrega de los futbolistas: "La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos".