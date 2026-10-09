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Sarmiento de Junín se impuso en Mar del Plata y hundió aún más a Aldosivi

En el inicio de la fecha 12, Sarmiento de Junín le ganó como visitante 3 a 1 a Aldosivi, que quedó al borde del descenso.

9 de octubre 2026 · 18:31hs
Sarmiento de Junín es una de las sorpresas del campeonato.

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Sarmiento de Junín le ganó 3 a 1 a Aldosivi en el estadio José María Minella en el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura. Junior Marabel adelantó a la visita a los 18 minutos del primer tiempo, pero el local reaccionó y llegó rápidamente a la igualdad gracias al gol de Lucas Castro.

Sobre el epílogo del encuentro, Julián Mavilla y el ex-Patronato Jonathan Herrera sentenciaron el resultado en favor del conjunto del exDT Rojinegro Facundo Sava.

Con este resultado, el Tiburón, que visitará a Estudiantes de Río Cuarto el próximo domingo a las 18, se mantiene anteúltimo en la Zona A con ocho unidades y continúa muy comprometido con el descenso.

Por su parte, el Verde, que recibirá a River el miércoles a las 19, escaló al tercer lugar con 19 puntos.

Sarmiento de Junín Aldosivi Torneo Clausura Facundo Sava
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