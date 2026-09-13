Madrid: Colapinto concretó otra sólida labor en F1

Marcando un ritmo estable y consolidado con el funcionamiento fiable que indica el Alpine A526, Franco Colapinto completó el Gran Premio de España nuevamente en la zona de puntos al recibir la bandera de cuadros en la séptima posición tras cubrir las 57 vueltas en el flamante circuito Madring, que albergó este fin de semana la 14.ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 2026.

Calzando neumáticos medios, como en las anteriores competencias el pilarense logró otra certera largada y así pudo saltar desde el noveno al séptimo puesto, superando a Liam Lawson (Red Bull) y aprovechando el retraso de Oscar Piastri (McLaren) quien tuvo un roce con George Russell (Mercedes) y esto dañó el alerón de su MCL40 que le hizo perder adherencia.

Buena labor de Franco Colapinto

En tanto, Colapinto ganó otro lugar en los giros iniciales ante el retiro de Lewis Hamilton (problemas de frenos en su Ferrari) pero antes de la décima vuelta el Alpine perdió rendimiento ante la pérdida de grip trasero y esto lo aprovechó Lawson quien lo desplazó del sexto puesto. Aprovechando una neutralización con Auto de Seguridad Virtual (VSC) por un despiste del Aston Martin de Lance Stroll en la curva 20, en el 14.° giro paró para cambiar de compuesto y utilizar el set de duros, tardando sus mecánicos 2s8, con los cuales retornó incrementando su ritmo con una gestión de caucho certera.

Así consiguió acercarse a Gabriel Bortoleto (Audi) al cual superó restando diez giros tras varios intentos (en uno se pasó en la chicana) y conteniendo a Arvid Lindblad (Racing Bulls) primero y luego a Piastri que había parado en boxes para reemplazar duros por medios, dejándole como «tapón» al brasileño, conformando los cuatro un «trencito» que se movió durante un par de giros.

En la parte final, Colapinto fue realizando vueltas en el orden de los 97 segundos, y acercándose a su compañero Pierre Gasly quien usó gomas duras y retrasó su parada, obstaculizando al argentino cuando tenía al australiano acechándolo, haciéndolo en el último paso de la prueba, para retornar 12.° pero con una sanción de 5 segundos por exceder la velocidad permitida en la calle de boxes.

Con esta labor, Colapinto volvió a destacarse con un auto que aún tiene algunas falencias pero que le permiten a él y a Gasly estar en la disputa por los últimos puntos, en una puja directa con los Racing Bulls y Audi conformando el trío de escuadras que pelea por ser el «mejor del resto» ante la prestaciones de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren, los habituales candidatos al podio.

Rodeado de dos campeones mundiales y proyectándose para lograr el primero personal, Andrea Kimi Antonelli volvió a celebrar su octava victoria en Fórmula 1 y ser quien bautizó la estadística en el flamante y desafiante circuito de Madring, que será durante la próxima década sede del GP de España; el joven italiano consiguió con el Mercedes el triunfo luego de ser guiado por su ingeniero desde boxes y aguardar pacientemente que Charles Leclerc parara en boxes con la Ferrari para cambiar neumáticos, tomando la vanguardia en la vuelta 47 de las 57 recorridas.

Con el ritmo que impuso, Antonelli cruzó la meta con más de cuatro segundos sobre Max Verstappen (Red Bull) y de Lando Norris (McLaren) que largó en «pole position» y lideró en las quince vueltas iniciales, hasta que paró para reemplazar neumáticos pero el equipo de Woking condicionó su victoria por tardar siete segundos; por su parte, el neerlandés tuvo un nuevo (y esperado) duelo en el comienzo con Hamilton cuando no hizo los primeros virajes (al igual que Antonelli) y por ello debió cederle el lugar al británico que más tarde dejó la pista. Sobre el final, Norris intentó acortar la brecha y exigió a Verstappen por el puesto, pero este se defendió a pesar de exceder en algún momento el límite de pista.

Leclerc fue el cuarto, superando a Russel por 7/10. Detrás terminaron Lawson (Red Bull) seguido por Colapinto (Alpine) que resistió el acecho de Piastri (McLaren) sobre el tramo final y lo aventajó por 1s6 y con el total de vueltas como el ganador Antonelli. A una vuelta, en tanto, completaron el Top10 Lindblad (Racing Bulls) y Hülkenberg (Audi).

Con este resultado, el joven boloñes de 20 años logró igualar en el historial de victorias al belga Jackie Ickx, al neozelandés Denny Hulme y al australiano Daniel Ricciardo; además pudo ampliar la ventaja en el campeonato, en donde cuenta con 292 puntos, ante su compañero Russell (Mercedes) quien terminó quinto y lo escolta a 81 unidades, en tanto que Hamilton quedó a 101 y no sumó en España por su abandono. Por su parte, Colapinto se mantiene 12.° con 27 puntos y a cuatro de Lindblad.

Lo que sigue

El Gran Premio de Azerbaijan que se disputará en el circuito callejero de Bakú (6.003 metros) durante el 24, 25 y 26 de septiembre.