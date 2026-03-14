San Benito Paraná se consagró campeón de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná levantó el trofeo al imponerse en definición por penales por 4 a 1 ante Santa Rosa de Chajarí.

San Benito Paraná se consagró campeona de la séptima edición de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. El representante de la capital provincial conquistó el trofeo tras imponerse 4 a 1 en la definición por penales a Santa Rosa de Chajarí en el encuentro revancha de la serie final.

En los noventa minutos de vuelta, disputados este sábado en el Pedro Mutio del Club Atlético Paraná, el triunfo había quedado en manos de la visita por 2 a 1, lo que llevó el global a un empate de 3 a 3.

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San Benito sacó más ventaja, reaccionó Santa Rosa

Las locales comenzaron ganado, cuando se jugaban 33 minutos del primer tiempo. Yamila Maidana aprovechó un tiro libre desde la medialuna del área y la colocó en el ángulo superior izquierdo de Camila Kreiser, para poner el 1 a 0 parcial. En ese momento, San Benito ya jugaba con una jugadora más, por la expulsión de Florencia Flores, tras un golpe sobre el rostro de Juliana Baudino.

Transcurridos quince minutos del complemento, y cuando todo parecía indicar que San Benito se encaminaba hacia una cómoda consagración, apareció Lucía Wallingre para conectar de cabeza un córner enviado desde la derecha y poner el 1 a 1.

El empate fue una inyección anímica para las chajarienses, que se fueron en busca de un gol más, que les permita llevar la serie a los penales. Algo que finalmente ocurrió a los 30, cuando la misma Lucía Wallingre se jugó un mano a mano eludiendo a las centrales locales y definió a la izquierda de Marina Molaro, para poner el 2 a 1.

Los últimos minutos transcurrieron con ambos equipos buscando el gol que pueda torcer la historia, lo que finalmente no llegó y la definición se prolongó a la tanda de penales.

La definición de la Copa Entre Ríos

En el mano a mano desde los doce pasos, las paranaenses fueron cien por ciento efectivas y lograron imponerse por 4 a 1. Delfina Tudino, Yamila Maidana, Yasmin Scheffer y Priscila Amarillo le pusieron nombre propio a las conversiones azulgranas, en tanto que Camila Reniero fue la autora del único gol santarroseño.

De esta manera, San Benito de Paraná se consagra como campeón provincial femenino por primera vez en su historia, más allá de que muchas de sus jugadoras ya habían logrado el título en la edición 2002/23, representando al Club Atlético y Social San Benito de dicha localidad.