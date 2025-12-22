El Club Atlético Estudiantes volvió a realizar una fiesta exclusiva del rugby. Hubo distinción al mejor jugador del año y se entregó el Premio Plumazo.

El Club Atlético Estudiantes vivió un evento poco habitual en su historia reciente: una gran fiesta que reunió a toda la estructura del rugby, desde los más pequeños hasta el plantel superior. La actividad convocó a más de mil personas y significó un verdadero reencuentro de generaciones dentro de la disciplina.

La iniciativa, según explicó Carlos Cubasso, presidente de la subcomisión de rugby del CAE y secretario del club, no se realizaba desde hacía más de cuatro décadas. “Lo que hicimos este año, que no se hacía hace muchísimos años, es juntar a todas las partes del rugby: rugby infantil, desde los pirañitas, rugby juvenil y rugby del plantel superior. Éramos aproximadamente mil personas”, detalló en diálogo con UNO .

Estudiantes rugby 1 Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

El encuentro se desarrolló como una fiesta integral del rugby albinegro, con reconocimientos para absolutamente todos los actores que forman parte de la disciplina. Desde los más chicos hasta los más grandes, jugadores, entrenadores, managers y colaboradores recibieron diplomas y distinciones. También se reconoció a las divisiones que lograron campeonatos durante la temporada y se entregaron trofeos a jugadores que integraron convocatorias nacionales, franquicias y seleccionados argentinos.

Además, como cada año, se mantuvieron los reconocimientos tradicionales del club, como el premio al jugador destacado (elegido por entrenadores y staff) y la entrega del Plumazo, distinción que reconoce a personas que trabajan por el club desde el compromiso y el amor por la institución, más allá de los resultados deportivos.

Ganadores de la gran noche

Mejor Jugador: Bacilio Cañas.

Premio Plumazo: Tulio Barrachini.

Estudiantes rugby 3

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada se dio cuando todas las categorías compartieron el mismo espacio, algo inédito para la historia reciente del rugby en Estudiantes. “Antes siempre se hacía rugby infantil por separado, hasta los 13 o 14 años. Esta vez se hizo todo junto. El pirañita se sacaba fotos, le pedía autógrafos al jugador de Primera. Hay una foto en la tribuna con todo el rugby junto que es increíble, no sé si existe otra imagen así en el club”, destacó Cubasso.

Más allá del aspecto festivo, el evento funcionó como un reflejo del presente deportivo del rugby albinegro, que viene atravesando años de crecimiento sostenido. “Venimos teniendo temporadas muy exitosas y eso no es casualidad. Es producto del trabajo que se hace en rugby infantil y juvenil, y que después se plasma En ese sentido, Cubasso recordó que Estudiantes finalizó tercero en el Torneo del Interior, considerado el certamen más importante del país, y también tercero en el Torneo Regional del Litoral, el segundo en relevancia a nivel nacional. “Hoy Estudiantes está entre los tres primeros a nivel país. Estamos jugando en escenarios importantes y eso es fruto del trabajo”, subrayó.

Estudiantes rugby 4

Para el dirigente, la fiesta tuvo un valor que va más allá de lo deportivo. “Esto fue volver a encontrarse con toda la familia del rugby. Vos no crecés si no te ves, si no te encontrás y si no te abrazás. Nosotros siempre decimos que nos abrazamos en el scrum y vamos todos para adelante”, expresó.

La intención es que este evento no quede como algo aislado. Desde la subcomisión ya piensan en repetir la experiencia el próximo año y ampliarla. “El año que viene, con más tiempo, tranquilamente podemos llegar a mil quinientas personas. Hubo recepciones, colaciones y cuestiones de calendario que nos complicaron un poco, incluso el clima, pero la idea es hacerlo todos los años”, adelantó el dirigente Cubasso.

De cara a la próxima temporada, el club ya comenzó a trabajar en la planificación deportiva. El staff de rugby infantil, juvenil y plantel superior se encuentra prácticamente cerrado y los objetivos están claros. “El desafío es volver a estar entre los cuatro primeros, en semifinales del Torneo del Interior y del Regional del Litoral, y tratar de ir por un campeonato como lo logramos en 2023”, concluyó.

Estudiantes rugby 2 Tulio Barrachini (en el centro) recibió el Premio Plumazo.

Premio Plumazo

El ganador, Tulio Barrachini, contó sobre su conexión con el CAE. “Comencé a jugar al rugby en el año 84. Tenía 5 años, hice todo rugby infantil, juvenil y plantel superior. Una vez que me retiré, seguí desempeñándome como kinesiologo del plantel superior y desde 2022 formo parte de la subcomisión”.

“Nunca imaginé que me lo podían dar a mi. Ya que en el club hay mucha gente que trabaja por y para el rugby. Fue un momento muy lindo, cargado de emoción, donde uno se acuerda de la familia en primer lugar, de los amigos, de toda una vida en el club y de muchas personas que pasaron por nuestras vidas dejándonos alguna enseñanza”, cerró.