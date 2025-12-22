Estudiantes conoce a sus rivales en el Torneo del Interior A

Estudiantes de Paraná se encuentra en la Zona 2 en lo que será el certamen en el 2026 junto a los equipos de Tala RC, Curne y Urú Curé.

A pocos días del cierre de un 2025 inolvidable para el rugby del interior, la Unión Argentina de Rugby confirmó oficialmente las zonas y el fixture del Torneo del Interior A 2026, el certamen más federal del país, que volverá a reunir a los mejores 16 clubes fuera de Buenos Aires en una competencia que se extenderá desde marzo hasta comienzos de octubre. Del certamen forma parte el Club Atlético Estudiantes de Paraná en la Zona 2.

El anuncio llega en un contexto especial, marcado por el histórico primer título de Marista Rugby Club, que en la última edición logró su consagración inaugural en el TDI, inscribiendo su nombre entre los grandes protagonistas del rugby argentino. Con ese antecedente fresco, el torneo se prepara para una nueva edición que promete paridad, viajes largos y cruces de alto voltaje.

Al igual que en las últimas temporadas, el campeonato se disputará mediante ventanas intercaladas con los torneos provinciales y regionales, un formato ya consolidado que permite sostener la competencia sin superposiciones excesivas, aunque exige una planificación minuciosa por parte de los planteles.

En la categoría A, los 16 equipos fueron distribuidos en cuatro zonas de cuatro clubes cada una, combinando campeones históricos, animadores recientes y representantes de distintas regiones del país.

Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby

El grupo del campeón defensor aparece como uno de los más exigentes. Marista RC tendrá el desafío de revalidar su corona frente a rivales de peso como Tucumán Rugby, potencia del NOA; GER, siempre competitivo en los torneos nacionales, y un Mendoza RC que buscará hacerse fuerte en los cruces regionales.

La Zona de Estudiantes

Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, Curne y Urú Curé. Una zona marcada por la diversidad geográfica y estilos bien definidos. Tala, histórico del rugby cordobés, parte como uno de los favoritos, pero deberá medirse con un Estudiantes siempre incómodo, un Curne que sigue creciendo a nivel nacional y Urú Curé, protagonista constante del TDI en los últimos años.

Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby

Sin dudas, uno de los grupos más tradicionales del torneo. Aquí se concentran varios campeones nacionales y clubes con una fuerte identidad de juego. El choque entre rosarinos y cordobeses promete partidos intensos, con Córdoba Athletic y Universitario como referencias históricas, mientras que Santa Fe Rugby buscará dar el golpe.

Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

Otra zona de alto voltaje, encabezada por Duendes, multicampeón del interior, acompañado por La Tablada, Jockey de Córdoba y Old Resian, todos con experiencia en instancias decisivas. Cada fecha aquí asoma como una final anticipada.

El inicio del TDI A 2026 está programado para el sábado 28 de marzo, con una primera fecha que ofrece cruces destacados en todas las zonas.

En la Zona 1, Marista RC comenzará la defensa del título como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario, mientras que Tucumán Rugby recibirá a Mendoza RC en un duelo clave para marcar el pulso del grupo.

La Zona 2 verá a Tala RC visitando a Estudiantes de Paraná, mientras que Urú Curé y CURNE protagonizarán un choque directo entre equipos que suelen hacerse fuertes en casa.

En la Zona 3, Universitario de Córdoba será local ante Jockey Club de Rosario, en tanto que Santa Fe Rugby enfrentará a Córdoba Athletic, en otro duelo con historia.

Por la Zona 4, el arranque tendrá dos partidos de alto nivel: Jockey Club de Córdoba vs. Duendes RC y Old Resian vs. La Tablada, encuentros que pueden empezar a definir el rumbo del grupo desde temprano.

La segunda fecha, prevista para el sábado 25 de abril, ya propone cruces que despiertan expectativa, como el duelo entre Marista RC y Tucumán Rugby, el clásico cordobés entre Córdoba Athletic y Universitario, y el enfrentamiento entre Duendes y Old Resian.