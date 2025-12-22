La concordiense Paula Pedrozo, reconocida por el Comité Olímpico Argentino La rugbier Paula Pedrozo fue reconocida por el Comité Olímpico Argentino en la tercera edición de los Premios Centenario, realizada en Malvinas Argentinas. 22 de diciembre 2025 · 14:31hs

Foto: Gentileza/Mike Lee La concordiense Paula Pedrozo, reconocida por el Comité Olímpico Argentino.

En la noche del viernes se llevó a cabo la gala de los Premios Centenario, distinción otorgada por el Comité Olímpico Argentino (COA) a deportistas que se destacaron por sus logros a nivel nacional e internacional. Entre los galardonados se encontraba la concordiense Paula Pedrozo, quien fue reconocida por su desempeño en rugby.

La ceremonia correspondió a la tercera edición de estos premios, que buscan reconocer la excelencia competitiva, el compromiso con los valores olímpicos y el rendimiento deportivo a lo largo del año. El evento tuvo lugar en el Polideportivo Braian Toledo, en Malvinas Argentinas, y reunió a destacadas figuras del deporte argentino.

Durante la velada, más de 100 deportistas de 53 disciplinas recibieron su distinción. Además de Pedrozo, también fueron reconocidos otros atletas en diferentes disciplinas, reafirmando el alto nivel deportivo alcanzado a lo largo de la temporada.