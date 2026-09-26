Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

La actividad central será en Santa Fe e incluirá el cambio de banderas oficiales y un reconocimiento a los voluntarios. Rosario también tendrá música y diversión

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegarán a su fin este sábado con una ceremonia oficial en el parque del Sur de Santa Fe. El acto comenzará a las 18 e incluirá actividades protocolares, el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un homenaje a los voluntarios que participaron de la organización.

La vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, brindó detalles de la jornada y destacó la respuesta del público durante las competencias y los Fan Fest desarrollados en las tres ciudades sede (Rosario, Santa Fe y Rafaela).

Ivo Dargoltz, del tatami de GER de Rosario a las medallas en los Juegos Suramericanos y el Mundial de Bakú

“Este sábado, desde las 18, vamos a tener a la Red de Coros y Orquestas de la provincia, con más de 300 alumnos participando. A las 19 será la parte protocolar e institucional, con el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y el agasajo a los voluntarios. Finalizaremos con la Fiesta Bresh, Cacho Deicas y Virginia Tola”, explicó.

La funcionaria invitó a la comunidad a participar de la jornada de cierre y recordó que también habrá actividades en Rosario (ver aparte) y Rafaela. “Invitamos a todos a que se sumen y acompañen en las tres sedes, porque habrá cierres en cada una de ellas, aunque la ceremonia oficial será específicamente en la ciudad de Santa Fe”, señaló.

Quienes asistan al parque del Sur deberán obtener previamente el código QR de ingreso a través de fanfest.santafe2026.ar. “Es una suerte de pasaporte para los Fan Fest y también nos permite estimar la cantidad de personas que se van a sumar”, indicó Coudannes.

Una fiesta en las tres ciudades

Coudannes resaltó el movimiento económico generado en la provincia y el impacto en los sectores gastronómico y hotelero. También mencionó la participación de estudiantes en las actividades y la alta demanda de reservas para los escenarios de las últimas jornadas de competencia.

Gran despliegue en los Juegos Suramericanos

“Tuvimos un gran despliegue de distintas disciplinas en la ciudad de Santa Fe, Rafaela y Rosario. Días pasados, el Fan Fest de la ciudad de Santa Fe tuvo una convocatoria tremenda, con más de 90.000 personas”, señaló.

“Los Juegos superaron todas las expectativas. Para nosotros es realmente un orgullo que sean de los santafesinos y de todos los argentinos”, concluyó la vocera.

Más allá de la programación artística, los Fan Fest se consolidaron como espacios de encuentro para familias, jóvenes, vecinos, visitantes y personas vinculadas con los Juegos. Música, gastronomía y propuestas recreativas acompañaron cada jornada deportiva.

Santa Fe, Rosario y Rafaela imprimieron su identidad a la celebración, con escenarios y artistas diferentes, pero con una misma premisa: extender la experiencia de los Juegos más allá de las competencias.

En Rosario, diversión desde la mañana

Si bien el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se celebrará este sábado con ceremonia oficial central sen la ciudad de Santa Fe, Rosario tendrá su propia gran fiesta de despedida con entrada libre en el Fan Fest del parque Independencia.

El cronograma de actividades preparado para disfrutar en Rosario se dividirá a lo largo del día: a partir de las 10 comenzarán los espectáculos para toda la familia en la Capiplaza, donde se destacará la presentación del Circo Lumiere, además de diversas propuestas musicales y recreativas.

A partir de las 19, se dará inicio a los shows musicales principales para cerrar la noche a puro baile, contando con las presentaciones en vivo de La Vanidosa, Amapola y un gran cierre a cargo de la Fiesta Bresh.