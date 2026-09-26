La Corte Suprema avaló que sigan por separado las causas contra Kueider

El máximo tribunal rechazó el planteo de la jueza Arroyo Salgado y mantuvo en trámite las investigaciones abiertas en San Isidro y Concordia.

La Corte avaló que sigan por separado las causas contra Kueider.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que continúen por separado las causas abiertas contra el exsenador entrerriano Edgardo Kueider en la Justicia federal de San Isidro y en los tribunales de Entre Ríos.

El máximo tribunal rechazó el pedido de inhibitoria presentado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien había solicitado que la investigación provincial se apartara de los hechos comprendidos entre 2015 y 2019 por considerar que existía conexidad con el expediente federal.

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La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes siguieron el criterio planteado por el procurador interino Eduardo Casal.

Dos investigaciones con distintos alcances

En el expediente que tramita en San Isidro se investigan presuntos hechos de corrupción vinculados con el caso Securitas y el supuesto pago de sobornos a organismos públicos, entre ellos ENERSA, donde Kueider se desempeñó como funcionario.

La causa federal también contempla la investigación de posibles delitos vinculados con esos hechos, entre ellos cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos.

En paralelo, el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia investiga un presunto incremento patrimonial injustificado de Kueider durante el período comprendido entre 1999 y 2019, cuando ocupó distintos cargos públicos municipales y provinciales.

La causa provincial se centra en determinar si el exsenador registró un aumento apreciable de su patrimonio que no pudiera ser explicado por sus ingresos durante esos años.

El planteo que llegó a la Corte

Arroyo Salgado había solicitado que la Justicia entrerriana dejara de investigar el período 2015-2019. Según su planteo, los hechos podían estar vinculados con la investigación federal y la tramitación simultánea podía generar una doble persecución penal.

El juzgado provincial rechazó el pedido y la controversia sobre la competencia llegó a la Corte Suprema.

Antes de que el máximo tribunal resolviera, la Procuración General de la Nación dictaminó en contra de la inhibitoria. Casal consideró que, en la etapa inicial de las investigaciones, no correspondía limitar el alcance de la causa entrerriana.

El procurador sostuvo además que el juez provincial deberá evitar una eventual vulneración del principio ne bis in idem —que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho— a medida que avance la investigación y se precisen las circunstancias bajo análisis.

Kueider continúa detenido en Paraguay

El exsenador permanece detenido en Paraguay, donde fue arrestado en diciembre de 2024 junto con su pareja cuando intentaba ingresar al país con más de 200.000 dólares que no habían sido declarados.

La Justicia paraguaya también investiga un presunto esquema de lavado de activos. En septiembre, fiscales paraguayos avanzaron con peritajes sobre teléfonos, computadoras y otros dispositivos secuestrados a Kueider, su pareja y personas vinculadas con la investigación.

En Argentina, la resolución de la Corte permite que las investigaciones federal y provincial continúen en sus respectivos ámbitos, sin que por ahora una de ellas absorba a la otra. La eventual superposición de hechos deberá ser evaluada por los magistrados a medida que avancen los expedientes.