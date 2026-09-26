Uno Entre Rios | Ovación | LPF

LPF: se juega el clásico más popular en La Floresta

Sportivo Urquiza recibirá desde las 16 a Peñarol en el destacado de la tercera fecha del Torneo Clausura de la LPF

26 de septiembre 2026 · 09:01hs
LPF: se juega el clásico más popular en La Floresta

Prensa LPF

Con la disputa de cuatro encuentros comenzará este sábado el tercer capítulo del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Todos los juegos se disputarán a partir de las 16, con partidos preliminares correspondiente a la división Sub 20 que iniciarán a las 14.

El destacado se disputará en el estadio Pablo Zapata, donde el local Sportivo Urquiza recibirá a Peñarol en una nueva edición del clásico más popular. La V Azulada manda en soledad en la Zona A con seis unidades tras haber levantado la bandera de la victoria en las anteriores presentaciones. El Tricolor, por su parte, reúne tres unidades producto de la goleada ante Instituto por 5 a 1 en el capítulo anterior.

inolvidables: los juegos suramericanos culminan este sabado a pura fiesta y desfile

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Los chicos que formarán parte del CAE en el encuentro de rugby, que es un clásico.

Rugby: el CAE reúne a los jugadores M12 de todo el país

Otros adelantos del Torneo Clausura

Por el mismo sector Instituto y Camioneros se enfrentarán en Villa Uranga. El local buscará cosechar sus primeras unidades en el segundo certamen de la temporada 2026. La visita sumó su primer punto al igualar 0 a 0 ante Atlético Neuquén, campeón del Torneo Oficial disputado en el primer semestre del año.

Por otro lado, Universitario recibirá en barrio Corrales a Palermo en un encuentro correspondiente a la Zona B. El dueño de casa lidera este sector en soledad con 6 unidades. El presente del Sangre y Luto es opuesto, dado que perdió los dos cotejos que afrontó.

Por su parte, Ciclón del Sur y Los Toritos disputarán en cancha de Peñarol el partido que abrirá la actividad en la Zona C. Tanto el Azulgrana como el Tricolor buscarán sus primeras unidades en el certamen.

Femenino de la LPF.

El Torneo Femenino de Primera División tendrá este sábado tres encuentros. Desde las 14 se medirán en el predio de la Liga Paranaense Camioneros-San Benito, Atlético VF-Atlético Paraná y San Benito Paraná-Oro Verde.

LPF Clásico Torneo Clausura
Noticias relacionadas
regional amateur: el gato y atletico neuquen van por el pase a la siguiente instancia

Regional Amateur: El Gato y Atlético Neuquén van por el pase a la siguiente instancia

Estudiantes (LP) y Rosario Central se verán las caras en la final.

Supercopa Internacional: Estudiantes (LP) y Rosario Central, cara a cara en la gran final

Vóleibol: Argentina perdió ante Chile y se quedó con la plata en los Suramericanos

Vóleibol: Argentina perdió ante Chile y se quedó con la plata

El certamen de la Federación Entrerriana de Handball tendrá acción este domingo.

La segunda fecha del Torneo Clausura de la Federación Entrerriana de Handball se disputará en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle OHiggins

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle O'Higgins

LPF: se juega el clásico más popular en La Floresta

LPF: se juega el clásico más popular en La Floresta

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Ultimo Momento
Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle OHiggins

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle O'Higgins

LPF: se juega el clásico más popular en La Floresta

LPF: se juega el clásico más popular en La Floresta

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Inolvidables: los Juegos Suramericanos culminan este sábado a pura fiesta y desfile

Entre Ríos, novena a nivel nacional en venta de entradas de cine en 2026

Entre Ríos, novena a nivel nacional en venta de entradas de cine en 2026

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Policiales
Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle OHiggins

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle O'Higgins

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

Ocho trabajadores heridos tras choque de camión contra una zorra ferroviaria

Ocho trabajadores heridos tras choque de camión contra una zorra ferroviaria

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos, novena a nivel nacional en venta de entradas de cine en 2026

Entre Ríos, novena a nivel nacional en venta de entradas de cine en 2026

La Corte Suprema avaló que sigan por separado las causas contra Kueider

La Corte Suprema avaló que sigan por separado las causas contra Kueider

Causa de Comedores Escolares: la Justicia ratificó la vigencia de la ley Nacional y Provincial

Causa de Comedores Escolares: la Justicia ratificó la vigencia de la ley Nacional y Provincial

Rifará un lavarropas para poder pagar un tratamiento que es clave para su hijo con discapacidad

Rifará un lavarropas para poder pagar un tratamiento que es clave para su hijo con discapacidad

El tiempo en Entre Ríos: sábado cálido y domingo con tormentas en varias localidades de la provincia

El tiempo en Entre Ríos: sábado cálido y domingo con tormentas en varias localidades de la provincia

Dejanos tu comentario