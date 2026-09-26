LPF: se juega el clásico más popular en La Floresta

Sportivo Urquiza recibirá desde las 16 a Peñarol en el destacado de la tercera fecha del Torneo Clausura de la LPF

Con la disputa de cuatro encuentros comenzará este sábado el tercer capítulo del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Todos los juegos se disputarán a partir de las 16, con partidos preliminares correspondiente a la división Sub 20 que iniciarán a las 14.

El destacado se disputará en el estadio Pablo Zapata, donde el local Sportivo Urquiza recibirá a Peñarol en una nueva edición del clásico más popular. La V Azulada manda en soledad en la Zona A con seis unidades tras haber levantado la bandera de la victoria en las anteriores presentaciones. El Tricolor, por su parte, reúne tres unidades producto de la goleada ante Instituto por 5 a 1 en el capítulo anterior.

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Otros adelantos del Torneo Clausura

Por el mismo sector Instituto y Camioneros se enfrentarán en Villa Uranga. El local buscará cosechar sus primeras unidades en el segundo certamen de la temporada 2026. La visita sumó su primer punto al igualar 0 a 0 ante Atlético Neuquén, campeón del Torneo Oficial disputado en el primer semestre del año.

Por otro lado, Universitario recibirá en barrio Corrales a Palermo en un encuentro correspondiente a la Zona B. El dueño de casa lidera este sector en soledad con 6 unidades. El presente del Sangre y Luto es opuesto, dado que perdió los dos cotejos que afrontó.

Por su parte, Ciclón del Sur y Los Toritos disputarán en cancha de Peñarol el partido que abrirá la actividad en la Zona C. Tanto el Azulgrana como el Tricolor buscarán sus primeras unidades en el certamen.

Femenino de la LPF.

El Torneo Femenino de Primera División tendrá este sábado tres encuentros. Desde las 14 se medirán en el predio de la Liga Paranaense Camioneros-San Benito, Atlético VF-Atlético Paraná y San Benito Paraná-Oro Verde.