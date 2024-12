Rowing es el bicampeón del Torneo Dos Orillas

“Nosotros nos mentalizamos para lograr este objetivo porque en julio salimos campeones del Apertura y sabíamos que si seguíamos por ese camino podíamos lograr el bicampeonato, que era en el torneo Clausura. Todas las partes nos pusimos ese objetivo, fuimos por el mismo camino y lo pudimos lograr”, dejó en claro Enzo.

Rowing en la Superliga

Rowing temporada 2024 .jpeg Equipo de Primera División de Rowing.

“Siento que llegamos a la cima del campeonato por una serie de factores. Creo que Rowing tiene un gran mix de jugadores jóvenes y de jugadores de experiencia. Todos ellos, mancomunados, trabajaron por el equipo y para el equipo. Nos mentalizamos para ello y en los momentos más duros pudimos trabajar aún más. Nos enfocamos en que teníamos que ser un equipo que tenga una buena estructura, que sepa defenderse ante las embestidas rivales y que sepa golpear en los momentos más determinantes. Cuando pudimos ejecutar en cancha todas estas ideas, tuvimos grandes partidos ante grandes rivales”, contestó el entrenador bicampeón.

“Estoy muy orgulloso. Súper satisfecho, pero más que nada por los chicos porque se lo merecían. Hubo un momento duro en el semestre. Fue un mes y medio que nos liquidó físicamente porque tuvimos muchos viajes, mucho desgaste mental y los chicos claramente se pusieron el equipo al hombro. Viajamos, llegamos, entrenamos, y teníamos que volver a jugar porque estábamos en disputa en el Dos Orillas, en la Superliga, en el torneo de Interasociaciones y, encima, nos tuvimos que hacer cargo de los seleccionados entrerrianos. Como no pudieron armar cuerpo técnico, la Federación mandó una nota diciendo que Rowing vaya a representar a los seleccionados con algunos refuerzos. Tuvimos que afrontar eso, que es un nivel muy alto. No tuvimos descanso y eso nos perjudicó”, lamentó el couch.

Rowing campeón del Apertura

Rowing Dos Orillas 1.jpg Primera División Masculina de Rowing. Gentileza Colo Cabrera

Por otra parte, se refirió a la gran temporada del Remero, que logró cosas increíbles como el hecho de mantener la categoría en la Superliga y el bicampeonato. “Estamos satisfechos porque no es fácil ser bicampeones. Hay un gran nivel en el Dos Orillas. Además, el resumen del año fue muy bueno porque pudimos mantenernos en la Superliga, que es el torneo más importante a nivel nacional. Logramos los dos campeonatos, el Apertura y el Clausura y lo único que nos quedó medio inconcluso fue el Inter asociaciones, que es el segundo torneo más importante del país”, expresó y aclaró: “Nos cuesta por una cuestión de que cada vez que viajamos no llegamos con la cantidad necesaria de jugadores. Solemos ir incompletos. Somos muy fuertes de locales pero de visitante nos costó. En el Inter fue en el único torneo donde siento que no fuimos o no pudimos ser competitivos”.

“Sin dudas que será una cuota pendiente para la temporada que viene. Para ello, se tendría que organizar mejor la estructura del hockey en el club. Deberíamos rearmarnos en un montón de cosas si queremos afrontar estas competencias y ser competitivos. Hay que recordar que son torneos de alto rendimiento”, aclaró el entrenador del conjunto bicampeón del Dos Orillas.

“El hecho de afrontar estos torneos con total seriedad significa que tenemos que tener una base de jugadores más grande y todos comprometidos”, cerró, dejando en claro que Rowing quiere ir con más pero se necesita un mayor compromiso.

Cuerpo técnico del Remero