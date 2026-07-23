El Paraná Rowing Club tendrá su Asamblea Anual Ordinaria y renovará sus autoridades

Rowing tendrá este viernes un día importante en los institucional. Será la renovación de sus dirigentes. Arranca a las 19.

Rowing y una nueva asamblea para la renovación de autoridades.

El Paraná Rowing Club se prepara para uno de los momentos institucionales más importantes del año con la realización de la Asamblea Anual Ordinaria y Renovación de Autoridades 2026, una instancia clave para el funcionamiento democrático de la entidad, en la que los socios podrán analizar la gestión desarrollada durante el último ejercicio y participar en la elección de quienes conducirán el club durante los próximos años.

La convocatoria fue realizada por la Comisión Directiva y tendrá lugar este viernes 24 de julio, a partir de las 19, en el Salón Ateneo de la Sede Central. Durante el encuentro se pondrá a consideración la Memoria y Balance Anual correspondiente al ejercicio 2025/2026, además de los informes elaborados por la Comisión Fiscalizadora.

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La Asamblea representa uno de los espacios más importantes de participación institucional del Paraná Rowing Club, ya que permite a los asociados ejercer su derecho a intervenir en las decisiones que hacen al presente y al futuro de una de las entidades deportivas y sociales más tradicionales de la ciudad.

Los temas que se tratarán

El orden del día contempla la consideración y aprobación del acta de la Asamblea Anual Ordinaria 2025, el tratamiento de la Memoria y Balance Anual del período 2025/2026 junto con los informes de la Comisión Fiscalizadora y la renovación de autoridades de distintos cargos de la Comisión Directiva.

En esta oportunidad deberán renovarse, por el término de dos años, los cargos de Presidente, Vicepresidente Primero, Secretario, Protesorero, Capitán, Vicecomodoro, Vocal Titular Primero, Vocal Suplente Primero, Vocal Titular Tercero y Vocal Suplente Tercero.

Asimismo, se renovarán por un año los integrantes de la Comisión Fiscalizadora y se cubrirán aquellos cargos que eventualmente se encuentren vacantes por renuncias u otras causas, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

Finalmente, la Asamblea designará a dos socios que tendrán la responsabilidad de suscribir el acta correspondiente.

Elecciones, si hubiera más de una lista

Desde la institución informaron que, en caso de presentarse dos o más listas para los cargos a renovar tanto de la Comisión Directiva como de la Comisión Fiscalizadora, el acto eleccionario se desarrollará el domingo 26 de julio, entre las 11 y las 17, en la sede social del club.

La votación se llevará adelante conforme a las disposiciones previstas en el Estatuto institucional, garantizando el normal desarrollo del proceso democrático.

Lo que establece el Estatuto

Según lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto, la Asamblea sesionará inicialmente con la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto.

No obstante, si transcurriera una hora desde el horario fijado para la convocatoria sin alcanzarse ese número, la Asamblea podrá constituirse válidamente con la cantidad de socios presentes, permitiendo así el desarrollo de la reunión conforme a la normativa vigente.

Una instancia clave para la vida institucional de Rowing

Desde el Paraná Rowing Club destacaron que la Asamblea Anual constituye mucho más que un requisito estatutario, ya que representa un ejercicio de transparencia institucional, rendición de cuentas y participación democrática.

En ese ámbito se evalúa la gestión administrativa, económica y deportiva desarrollada durante el último año, al tiempo que los socios tienen la posibilidad de definir, mediante el voto, quiénes serán los responsables de conducir la institución en una nueva etapa.

La Comisión Directiva remarcó la importancia de la participación de los asociados y extendió una invitación especial a todos los socios con derecho a voto para que formen parte de esta jornada institucional.