River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

River Plate se llevó la serie por 4-3 después de igualar 0-0 en los 90 minutos. Franco Armani fue el héroe de la noche con dos tapadas en la tanda.

Montiel marcó el penal que le dio el triunfo de River.

El festejo de los jugadores de River tras ganar en los penales.

River Plate metió este jueves por la noche entre los ocho mejores del certamen tras imponerse 4-3 a Unión de Santa Fe en los penales. La igualdad sin goles en los 90 minutos condujo la definición a los tiros desde los doce pasos, instancia en la que Franco Armani fue la gran figura con dos atajadas a Lucas Gamba y Valentín Fascendini. El partido se jugó en el Malvinas Argentinas de Mendoza ante un gran marco.

El equipo de Marcelo Gallardo se medirá en la próxima instancia a Racing y, de avanzar de fase, se podría emparejar en semifinales a Tigre o Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado de la llave, chocarán Newell’s-Belgrano y Argentinos Juniors-Lanús .

No lo aguantó: River Plate empató con Lanús en el final

Ahora, River Plate se enfocará en el duelo de este domingo desde las 19.15 (hora argentina) ante San Martín de San Juan en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por otro lado, Unión buscará reponerse de este golpe el mismo día a partir de las 21.15 ante la Academia en Avellaneda.

Minuto a minuto

DEFINICIÓN POR PENALES

Unión: Mauricio Martínez (GOL), Mauro Pittón (GOL), Lucas Gamba (ATAJÓ ARMANI), Valentín Fascendini (ATAJÓ ARMANI) y Agustín Colazo (GOL)

River Plate: Juanfer Quintero (GOL), Miguel Borja (GOL), Facundo Colidio (GOL), Lucas Martínez Quarta (FALLÓ) y Gonzalo Montiel (GOL).

river union Montiel marcó el penal que le dio el triunfo de River.

¡FIN DE LOS 90 MINUTOS: SE DEFINE TODO EN LOS PENALES!

River Plate y Unión empataron sin goles al cabo del tiempo reglamentario y resolverán el último pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina a través de los tiros desde los doce pasos. El Millonario tuvo ocasiones para llevarse la victoria y no le cobraron un claro penal a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, pero también registró una serie de atajadas de Franco Armani que mantuvieron las tablas.

95 MINUTOS: LAS OCASIONES QUE FALLARON RIVER Y UNIÓN EN EL CIERRE

En primera instancia, Tagliamonte evitó el festejo de la Banda y, en la réplica, la tuvo el Tatengue con un mano a mano fallado contra Armani.

¡ADICIONARON SEIS MINUTOS!

86 minutos: fenomenal tapada de Tagliamonte

El arquero estiró uno de sus pies para rechazar el zurdazo a corta distancia de Santiago Lencina.

86 minutos: fenomenal tapada de Tagliamonte

El arquero estiró uno de sus pies para rechazar el zurdazo a corta distancia de Santiago Lencina.

83 minutos: se salvó River en una de las últimas jugadas

Gonzalo Montiel bloqueó un remate a quemarropa para evitar el tanto de Unión.

82 minutos: River Plate agotó cambios

Enzo Pérez, Maxi Salas y Sebastián Driussi fueron reemplazados por Juan Portillo, Miguel Borja y Facundo Colidio. Además, hubo otras dos modificaciones en Unión: Nicolás Palavecino por Franco Fragapane y Agustín Colazo por Marcelo Estigarribia.

74 minutos: modificaciones en ambos equipos

Gallardo metió aSantiago Lencina por Giuliano Galoppo, mientras que Madelón decidió la entrada de Augusto Solari por Julián Palacios.

73 minutos: Tagliamonte controló un envío de Juanfer

El guardameta de Unión mostró seguridad para quedarse con una pelota en el área chica.

68 minutos: primer cambio en Unión

Lucas Gamba por Cristian Tarragona.

68 minutos: Montiel falló el gol abajo del arco y pidió un penal por agarrón

Juanfer Quintero envió un excelente pase a Marcos Acuña y el Huevo envió un centro bajo calculado a la aparición de Cachete, quien no llegó a tocar el balón mientras lo sujetaba un rival.

65 minutos: excelente tapada de Armani

El arquero del Millonario despejó un potente remate frontal a distancia de Mauro Pittón.

64 minutos: primer cambio en River Plate

Juanfer Quintero reemplazó a Nacho Fernández.

59 minutos: Marcos Acuña tuvo la suya con la Banda

El lateral sacudió un fuerte zurdazo que se perdió por encima del travesaño.

56 minutos: casi viene el primer gol por un error de Armani

Al Pulpo se le escapó una pelota en el área y llegó a tocarla un hombre de Unión, pero la trayectoria de la pelota pegó en la parte externa de la red.

53 minutos: otra chance del Millonario

River Plate generó un nuevo ataque bloqueado por la defensa del elenco santafesino.

51 minutos: respondió Nacho para River Plate

El volante sacudió un tiro cruzado en el área que se perdió por el fondo de la cancha.

50 minutos: Tarragona avisó para el Tate

El delantero avanzó contra el área y sacudió un zurdazo que fue al lado del palo derecho de Armani.

42 minutos: segundo remate de Unión en el partido

Caramelo Martínez finalizó un contragolpe con un derechazo en la puerta del área que se desvió en Lucas Martínez Quarta y la pelota se fue al lado del palo izquierdo de Armani.

35 minutos: tramo sin llegadas en Cuyo

El equipo de Marcelo Gallardo se diluye en centros, mientras que Unión no puede finalizar sus ataques.

25 minutos: salvada tiempista de Tagliamonte

El arquero de Unión anticipó a Maxi Salas para quedarse con la pelota en un mano a mano. Acto seguido, el ex hombre de Racing llegó en velocidad y terminó cometiéndole infracción.

17 minutos: Unión buscó sorprender desde mitad de cancha

Caramelo Martínez recuperó una pelota y decidió probar un intento a distancia que se marchó cerca del arco de Franco Armani.

8 minutos: la primera jugada de peligro fue de River Plate

Giuliano Galoppo ensayó una volea en la puerta del área que terminó en las manos de Tagliamonte.

Formaciones de River y Unión

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.