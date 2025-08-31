Uno Entre Rios | Ovación | River

River recibe a San Martín de San Juan

River Plate buscará mantener el envión y levantar su nivel de juego cuando se mida con los de San Juan a partir de las 19.15

31 de agosto 2025 · 13:51hs
River  juega de local ante los de San Juan.

Prensa River.

River  juega de local ante los de San Juan.

Luego de clasificarse por penales a los cuartos de final de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores en las últimas semanas, River buscará mantener el envión y levantar su nivel de juego cuando este domingo reciba a San Martín de San Juan a partir de las 19.15 en el Monumental.

De cara al duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura, la idea de Marcelo Gallardo es poner en cancha lo mejor que tenga. Claro que siendo que el partido ante Unión requirió de un gran desgaste físico y se jugó hace apenas dos días, lo más probable es que apele a la rotación en algunos puestos de la cancha.

Armani, la figura de River nuevamente en los penales.

Franco Armani volvió a ser héroe en River

El festejo de los jugadores de River tras ganar en los penales.

River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

Para el Millonario, el encuentro ante los sanjuaninos se presenta como el cierre de una desgastante seguidilla de la que salió muy bien parado, sobre todo en resultados. Un buen resultado antes de las dos semanas de parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas le permitiría encarar la preparación para los cruces con Palmeiras con mayor tranquilidad.

A priori, y a la espera de la lista de convocados, el Muñeco le daría descanso a Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los jugadores de campo más veteranos del plantel; a Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, los laterales que se irán con la Selección Argentina; y probablemente a Giuliano Galoppo, quien viene de tres titularidades consecutivas.

Además, habrá que ver qué decide en cuanto a la delantera. Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, hoy titulares, vienen de sendas lesiones y les vendría bien sumar rodaje, pero también no sería descabellado pensar en que arranquen desde el banco. Ante esto, Facundo Colidio y Miguel Borja se preparan para estar desde el inicio.

La definición por penales entre River y Unión en la Copa Argentina

Por su parte, luego de un Torneo Apertura calamitoso que lo dejó en el fondo de la tabla de los promedios, San Martín de San Juan encontró cierta regularidad en el Clausura. Actualmente en puestos de clasificación a los octavos de final, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli viene de derrotar a Gimnasia en La Plata y lleva ocho puntos en seis fechas.

Aunque sigue muy comprometido con el descenso, en el Santo se sienten aires renovados y la victoria en el Bosque dejó buenas sensaciones. Por eso, el Pipi repetirá los mismos 11 y buscará dar un batacazo histórico en el Monumental, escenario donde el conjunto sanjuanino ganó solo una vez en su historia.

La probable formación de River vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de San Martín (SJ) vs. River, por el Torneo Clausura

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Los datos de River vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

  • Hora: 19.15.
  • TV: TNT Sports.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • Estadio: Monumental.
