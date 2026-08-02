Entre Ríos expande su red de parques solares fotovoltaicos

La generación distribuida permite estabilizar la red, mejorar la calidad del suministro y acompañar la transición en Entre Ríos hacia energías limpias.

La generación de energía mediante paneles solares dejó de ser una novedad y gana cada vez más espacio en la Argentina. En Entre Ríos, el crecimiento de los parques solares fotovoltaicos se consolida como una política orientada a incorporar energías renovables, fortalecer la calidad del servicio eléctrico y promover la participación de usuarios particulares y empresas.

Con costos cada vez más bajos, mayor disponibilidad tecnológica y proyectos que avanzan en distintas localidades, la energía solar comienza a consolidarse no sólo como una alternativa ambientalmente sustentable, sino también como una herramienta para fortalecer el sistema eléctrico provincial y acompañar el crecimiento productivo.

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Desde Enersa explican que la estrategia provincial no apunta a convertirse en un gran generador de electricidad, sino a utilizar la generación distribuida para mejorar el funcionamiento de la red y reducir las pérdidas que se producen en los extremos de las líneas de distribución.

El presidente de Enersa, Ariel Brupbacher, señaló que la empresa desarrolla parques solares de pequeña y mediana escala ubicados en puntos estratégicos. “Nosotros no podemos ser generadores. A los parques que estamos construyendo los colocamos en lugares que nos permiten estabilizar las líneas”, explicó.

A su vez, detalló que a medida que la electricidad se transporta desde una estación transformadora hacia los usuarios la tensión disminuye progresivamente. Para compensar esa pérdida, Enersa instala parques fotovoltaicos en los extremos de las líneas. “En los horarios de mayor generación solar, que coinciden con las horas de mayor consumo domiciliario, el parque inyecta energía y permite que tanto quienes están cerca como quienes están al final de la línea reciban una prestación de similar calidad”, indicó.

Actualmente funcionan parques solares en Arroyo Barú, Sauce Montrull –ubicado en el Autódromo– y Sauce Pinto, mientras avanzan nuevas obras en Aldea Brasilera, Chajarí, Gualeguay y otras localidades. El objetivo es concretar alrededor de una docena de parques durante este año.

Impulsan inversiones

Brupbacher sostuvo que Enersa también busca promover la incorporación de energías renovables en el sector productivo. Para ello trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) en líneas de financiamiento destinadas a empresas interesadas en instalar sistemas fotovoltaicos. “Es importante que exista este tipo de generación renovable y limpia en las empresas. Por eso las incentivamos, las asesoramos y las acompañamos durante el proceso”, afirmó.

Aclaró además que, en industrias de gran consumo, los paneles solares complementan el suministro eléctrico convencional, ya que no aportan la potencia necesaria para el arranque de motores de gran tamaño.

Mejor calidad del servicio

El gerente de Energías Renovables de Enersa, Daniel Schwindt, explicó que estos desarrollos forman parte del programa de Recursos Energéticos Distribuidos (DER), cuyo objetivo es complementar la infraestructura eléctrica existente. “Lo que hacemos es instalar parques en el final de esas líneas para compensar las pérdidas y que el usuario reciba una mejor calidad de servicio”, resumió.

Schwindt explicó además que una planta fotovoltaica está integrada principalmente por paneles solares e inversores. Los paneles captan la radiación solar y el inversor transforma la corriente continua en corriente alterna para inyectarla a la red eléctrica.

Hogares generadores

La Ley Provincial Nº 10.933 permite que cualquier usuario pueda convertirse en generador de energía renovable. Durante las horas de mayor radiación solar, la vivienda consume la electricidad producida por sus propios paneles y, si existe un excedente, éste se inyecta a la red. “Si no hay consumo, esa energía va a la red de distribución y después se consume dentro del sistema. Esos son los usuarios generadores”, explicó Schwindt.

La normativa establece que cada usuario puede instalar una potencia equivalente a la que tiene contratada con la distribuidora. Una vez aprobado el trámite, Enersa instala un medidor bidireccional que registra tanto la energía consumida como la inyectada. Luego, en la factura se realiza un balance entre ambas.

Una de las consultas más frecuentes está relacionada con el rendimiento de los paneles cuando el cielo permanece cubierto.

Schwindt aclaró que los equipos funcionan con la radiación solar y no exclusivamente con la luz directa, aunque la producción disminuye cuando hay nubosidad. También destacó que la mayor generación coincide con las épocas de mayor consumo eléctrico, especialmente durante la primavera, el verano y parte del otoño.

Inversión más accesible

Schwindt aseguró que el precio de los equipos solares disminuyó considerablemente en los últimos años, reduciendo el tiempo de recuperación de la inversión. “La realidad es que el costo de los equipamientos solares bajó muchísimo y la amortización se está calculando aproximadamente entre cinco y siete años”, sostuvo.

Además, destacó que los paneles tienen una vida útil estimada de entre 25 y 30 años, por lo que continúan generando energía mucho tiempo después de recuperada la inversión.

Generación comunitaria

Otra de las novedades es la implementación de la Resolución Nº 120, que habilita la generación comunitaria. Esta modalidad permite que varias personas o empresas participen de un mismo parque solar, aun cuando no dispongan de espacio para instalar paneles en sus propios inmuebles.

Al respecto, Schwindt explicó: “Se juntan entre varios, construyen un parque, designando un usuario titular, y la energía que se genera se distribuye según el porcentaje de participación de cada uno, aplicándose después en sus respectivas facturas”.

Proyecto en Aldea Brasilera

Uno de los proyectos en marcha es el de Aldea Brasilera. El intendente Hugo Ramírez confirmó que la obra atraviesa su etapa inicial y que el municipio trabaja junto con Enersa para alcanzar un acuerdo con vecinos que manifestaron reparos sobre la ubicación elegida.

Según explicó, el parque se proyecta sobre un espacio verde municipal autorizado por una ordenanza del Concejo Deliberante. Si se alcanza un consenso, estimó que la obra podría quedar instalada en aproximadamente dos meses.

Experiencia pionera

Mucho antes del actual crecimiento de los parques solares, el establecimiento tambero La Rosalía, ubicado sobre la Ruta Nacional 18, cerca de Paraná, se convirtió en uno de los pioneros del país en incorporar energía fotovoltaica para la producción lechera.

Su director, Laurentino López Candioti, recordó que cuando realizaron la inversión la tecnología era mucho más costosa que en la actualidad, aunque el balance fue positivo porque permitió resolver limitaciones de potencia eléctrica y adaptar buena parte de la producción a energía renovable.

Actualmente, todos los nuevos equipos que incorpora el establecimiento funcionan con energía solar. No obstante, consideró que aún resta mejorar la remuneración que reciben los usuarios por la energía excedente que inyectan a la red, ya que eso permitiría acortar los plazos de amortización y estimular nuevas inversiones privadas.