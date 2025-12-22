Uno Entre Rios | Ovación | River

River realizó una oferta por Jhohan Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River le presentó a San Lorenzo una propuesta de 2 millones de dólares más el préstamo de Sebastián Boselli por el defensor colombiano.

22 de diciembre 2025 · 15:35hs
Romaña es el apuntado para reforzar la defensa de River.

Romaña es el apuntado para reforzar la defensa de River.

Luego de abrochar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Jhohan Romaña, marcador central de San Lorenzo. En ese marco, la dirigencia de Stefano Di Carlo presentó una oferta formal por el colombiano.

La propuesta es de USD 2.000.000 por el 50% del pase de Romaña y la cesión de Sebastián Boselli, el jugador clave que el Millonario ofrece para destrabar la negociación. En Núñez son optimistas, ya que los montos presentados no distan de las pretensiones económicas que maneja la dirigencia del Ciclón.

ignacio nacho fernandez fue presentado como incorporacion de gimnasia de la plata

Ignacio Nacho Fernández fue presentado como incorporación de Gimnasia de La Plata

Junto al presidente Stefano Di Carlo, Aníbal Moreno firmó su contrato con River.

River presentó a Aníbal Moreno como refuerzo

Lo único que resta determinar es si Boselli está de acuerdo con llegar al equipo de Damián Ayude. Hoy por hoy, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero son los únicos centrales indiscutidos en el plantel de River.

River se reestructura

Ante la prolongada baja de Germán Pezzella por su rotura de ligamentos y la decisión de Marcelo Gallardo de prescindir de Paulo Díaz, el club se ve obligado a reestructurar su defensa.

De concretarse la operación, Romaña se transformaría en el tercer refuerzo de la temporada para el equipo del Muñeco. El club se mantiene expectante ante una respuesta que podría sellar la llegada de una pieza fundamental para su estructura.

El colombiano, de buen presente en San Lorenzo, aparece como una alternativa que encaja en el perfil que busca Marcelo Gallardo y el cuerpo técnico de River: un defensor joven (27 años), con rodaje en el fútbol argentino y margen de crecimiento.

River Jhohan Romaña San Lorenzo Sebastián Boselli
