River Plate iguala con RB Bragantino en su visita a Brasil

River Plate, que es líder de su zona, tiene una prueba clave para la definición del grupo. Están 0 a 0 en el segundo tiempo.

Bragantino y River Plate igualan sin goles en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques por la tercera jornada de la Copa Sudamericana.

El elenco argentino controló la posesión de la pelota en los primeros compases y empujó al equipo de Vágner Mancini contra su campo. Sin embargo, el cuadro local logró emparejar el desarrollo a partir de una fuerte marca sobre los jugadores millonarios.

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River se mide con Bragantino en Brasil

Bragantino impuso en el juego un trámite en el que comenzó a predominar la fricción y las interrupciones en la mitad de la cancha. El árbitro Wilmar Roldán mostró cinco amarillas en 45 minutos.

A pesar de un enfrentamiento opaco y deslucido, los arqueros Santiago Beltrán y Cleiton se destacaron con una buena intervención para mantener la igualdad.

Minuto a minuto

58 minutos: expulsado Alix Vinicius por doble amonestación

Galoppo picó en velocidad y se disponía a definir, pero fue justo derribado por el defensor de RB Bragantino, que ya tenía amarilla y se ganó la roja.

57 minutos: Colidio probó con un remate desde la medialuna

Kendry Páez se hizo cargo de la jugada personal y tras un doble enganche, Facundo tomó la pelota y disparó a las manos del arquero.

52 minutos: Santiago Beltrán le atajó el penal a Sasha

El arquero de River Plate contiene abajo y en el rebote se pierde un gol increíble José Herrera.

46 minutos: penal para RB Bragantino

Martínez Quarta comete un error insólito luego del bote a tierra y le comete infracción a Isidro Pitta, tras querer gambetearlo y que el paraguayo le ganara la posición. Tras una revisión al VAR, el árbitro mantiene el penal y la amarilla para el defensor, pese a las protestas del conjunto local para que lo expulsaran.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Entretiempo: doble cambio en River Plate

Ingresan Kendry Páez y Giuliano Galoppo por Ian Subiabre y Juan Cruz Meza.

41 minutos: avisó Bragantino

Isidro Pitta ganó de cabeza en el segundo palo y su remate pasó cerca del poste contrario.

40 minutos: quinto amonestado en el primer tiempo y segundo en River

Juan Cruz Meza le fue fuerte a José Herrera y recibió tarjeta amarilla.

35 minutos: nuevo amonestado en Bragantino

Alix Vinicius le cometió una fuerte infracción a Facundo Colidio.

34 minutos: primera modificación en Bragantino

Matheus Fernandes se tuvo que retirar por una molestia física y en su lugar ingresará Gustavo Neves.

31 minutos: breve cambio de panorama en el partido

Bragantino lleva un lapso del encuentro en el que domina la posesión de la pelota y es River en el que espera en su campo. La fricción predomina en el terreno de juego.

Bragantino reaccionó después de un arranque duditativo (REUTERS/Jean Carniel)21:59 hsHoy

28 minutos: buena llegada de Bragantino

En la primera asociación de pases del cuadro local, Lucas Barbosa ganó de cabeza en el área de River y Santiago Beltrán respondió con firmeza.

26 minutos: probó Meza desde afuera del área

El volante juvenil le pegó de volea desde la frontal, pero su remate se fue por encima del travesaño.

22 minutos: pausa de rehidratación

River logró controlar la pelota en los primeros minutos y controlar el juego. Sin embargo, Bragantino emparejó el desarrollo a partir de una fuerte marca sobre los atacantes argentinos. Ambos equipos contaron con una importante situación de peligro.

18 minutos: ¡River tuvo el primero!

Maxi Salas conectó un sublime cabezazo y el arquero Cleiton voló para mantener el encuentro sin goles.

17 minutos: otro amonestado en Bragantino

El equipo brasileño corta constantemente con faltas. Alix Vinicius le cometió una dura infracción a Facundo Colidio y recibió la tarjeta amarilla.

12 minutos: Bragantino busca la fricción en la mitad de la cancha

El elenco brasileño va con la pierna fuerte en cada disputa ante un River que maneja la pelota.

Bragantino se plantó como un equipo combativo en la marca (REUTERS/Jean Carniel)21:40 hsHoy

9 minutos: primer amonestado en Bragantino

Matheus Fernandes levantó la pierna de manera peligrosa y le pegó a Juan Cruz Meza.

6 minutos: River reaccionó con dos llegadas

El arquero Cleiton atajó un disparo de Marcos Acuña de media distancia. La siguiente jugada lo tuvo a Maximiliano Salas rematando desde la frontal del área.

4 minutos: ¡Tapadón de Beltrán!

A pesar de que River salió con una postura dominante y manejaba la pelota ante un Bragantino que esperaba en su campo, Lautaro Rivero perdió la pelota al resbalarse. Isidro Pitta remató desde la frontal del área y el arquero salvó el arco Millonario.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Bragantino y River Plate se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. El colombiano Wilmar Roldán es el árbitro principal.

Formación de RB Bragantino confirmada

Titulares

(1) Cleiton

(34) José Hurtado

(14) Pedro Henrique

(4) Alix Vinicius

(29) Juninho Capixaba

(35) Matheus Fernandes

(6) Gabriel

(21) Lucas Barbosa

(8) Eduardo Sasha

(32) José María Herrera

(9) Isidro Pitta

Suplentes

(18) Tiago Volpi

(56) Gustavo Reis

(12) Vanderlan

(16) Gustavo Marques

(51) Cauê

(5) Fabinho

(7) Eric Ramires

(20) Rodriguinho

(11) Fernando

(17) Vinicinho

(22) Gustavinho

(57) Marcelinho Braz

Entrenador: Vágner Mancini

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(29) Gonzalo Montiel

(28) Lucas Martínez Quarta

(13) Lautaro Rivero

(21) Marcos Acuña

(26) Tomás Galván

(6) Aníbal Moreno

(24) Juan Cruz Meza

(38) Ian Subiabre

(7) Maximiliano Salas

(11) Facundo Colidio

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(16) Fabricio Bustos

(17) Paulo Díaz

(18) Matías Viña

(20) Germán Pezzella

(19) Kendry Páez

(25) Lautaro Pereyra

(34) Giuliano Galoppo

(39) Santiago Lencina

(44) Lucas Silva

(32) Agustín Ruberto

(35) Joaquín Freitas

Entrenador: Eduardo Coudet