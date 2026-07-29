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River Plate empata contra Gimnasia en La Plata por la segunda fecha

River estrenó el semestre con dos duras derrotas y ahora va por la recuperación en el Bosque. Están 0 a 0 tras el primer tiempo.

29 de julio 2026 · 19:15hs
River empata en La Plata con Gimnasia.

River empata en La Plata con Gimnasia.
Ángel Correa titular en River.

Ángel Correa titular en River.

River Plate empata 0-0 con Gimnasia en el Bosque platense por la segunda fecha del Torneo Clausura. El Millonario mostró su poder de fuego a través de dos ataques de Ángel Correa, mientras que Joaquín Freitas falló un mano a mano que fue anulado posteriormente por un milimétrico fuera de juego. En la vereda opuesta, el Lobo lastimó a su rival en la vía aérea con un cabezazo desviado de Renzo Giampaoli, sumado a que tuvo el último avance de peligro con un tiro desviado de Ignacio Miramón.

Minuto a minuto

41 minutos: Jeremías Merlo alertó a Beltrán

River juega en La Plata.

River va por la recuperación ante Gimnasia en La Plata

Germán Pezzella no es tenido en cuenta en River.

La dirigencia de River les negó la reincorporación a Germán Pezzella y Fabricio Bustos

El extremo izquierdo encaró a Lucas Martínez Quarta, enganchó hacia afuera y sacudió un zurdazo que atravesó el área chica hasta salir a centímetros de un palo.

33 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE INSFRÁN A FREITAS!

El juvenil picó al vacío para recibir un pase de Ángel Correa y ejecutó un tiro que rebotó en el pecho del arquero. A continuación, la pelota le quedó a Lucas Beltrán, que no pudo direccionarla y se perdió a un lado del palo izquierdo. De igual forma, la acción fue anulada por un milimétrico fuera de juego de Freitas.

30 minutos: Ángel Correa activó a River Plate

El ex hombre del Atlético de Madrid se llevó una pelota de guapo, encaró a la defensa rival y sacudió un disparo a las manos del arquero.

25 minutos: nuevo avance del anfitrión

El cabezazo de Renzo Giampaoli se perdió a centímetros del arco de River Plate.

18 minutos: partido parejo en La Plata

El Millonario conserva el dominio de la pelota frente a un rival que apuesta al contragolpe.

8 minutos: respuesta rápida del Lobo

Ignacio Fernández condujo un ataque desde la mitad de la cancha y resolvió el avance con un disparo frontal elevado.

7 minutos: Ángel Correa tuvo la primera llegada de River Plate

Angelito resolvió con un remate desde lejos que se perdió por encima del travesaño.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

El once de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Alexis Steimbach; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

La formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Los datos de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

River Gimnasia Torneo Clausura
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