River pierde a Fausto Vera y a Juanfer Quintero para el Superclásico

River informó que el volante central sufrió un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda y que el colombiano se desgarró el psoas.

La victoria ante Carabobo le dejó a River más problemas que soluciones. Más allá de los tres puntos para la Copa Sudamericana, el equipo tuvo un rendimiento subterráneo, generó dudas en el juego y, para colmo, perdió a dos jugadores de cara al Superclásico frente a Boca.

Fausto Vera sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha y Juan Fernando Quintero, un desgarro grado I en su psoas izquierdo. Los dos están fuera para lo que viene.

Eduardo Coudet ya sabe que no podrá contar con ellos para el trascendental partido de este domingo y que probablemente tenga que esperar varias semanas para poder tenerlos nuevamente a disposición. La parte positiva del diagnóstico confirmado de ambos es que el mediocampista central podrá evitar el quirófano, aunque su vuelta es la que más se demoraría.

El temor era una rotura de ligamentos, algo que en Núñez habían prácticamente descartado tras las pruebas de estabilidad que le habían realizado a Vera tras el encuentro ante los venezolanos. De todos modos, el esguince del ligamento colateral medial le va a tomar no menos de cuatro semanas de recuperación, y dependiendo de su evolución, podría estar hasta dos meses fuera de las canchas. A esta altura, si logra volver antes del final del Torneo Apertura y de la fase de grupos de la Sudamericana será una buena noticia.

Bajas importantes en River

El futbolista de 26 años surgido en Argentinos Juniors se convirtió en una fija ni bien llegó a River. De hecho, solo se perdió un partido por sanción: no jugó ante su exclub tras ser expulsado en la goleada sufrida ante Tigre. Titular en 15 de los 16 partidos del año, su ausencia deja un hueco que Coudet deberá cubrir con ingenio, ya que no hay otro jugador de sus características en el plantel.

En cuanto a Quintero, su lesión llega luego de su primera vez desde el inicio bajo la conducción de Coudet. Al colombiano aún se lo notaba falto de ritmo tras el desgarro anterior, del que volvió en tiempo récord para el debut del Chacho en el banco ante Huracán. Anoche había tenido la posibilidad de sumar minutos para llegar afilado al Superclásico, pero no pudo terminar el partido en cancha.

Tal como confirmó el entrenador en conferencia de prensa, Juanfer había llegado al entretiempo con la molestia en su psoas izquierdo, pero intentó seguir. Duró apenas cinco minutos en el complemento y debió ser reemplazado por Kendry Páez. Si bien tenía muy pocas chances de ser titular ante Boca, siempre es un cambio cantado y seguramente iba a tener un rol protagónico en la segunda mitad del Superclásico; sea para aprovechar los espacios o para abrir una defensa cerrada.