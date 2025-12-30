River ofertó por Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo.

El Millonario realizó un primer ofrecimiento al Flamengo por Matías Viña, lateral izquierdo uruguayo de 28 años, que tuvo poco rodaje en 2025.

River sigue en la búsqueda de un lateral izquierdo y se conoció que realizó una oferta por el uruguayo de 28 años, Matías Viña, campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo, aunque sin mucho rodaje durante la campaña del conjunto brasileño. El entrerriano Milton Casco, otro lateral por ese sector, dejó el club tras 10 años.

Tras intentos y averiguaciones por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi , ahora el Millonario puso sus ojos en el marcador de punta uruguayo de 28 años, que se encuentra en la escuadra de Río de Janeiro desde principios de 2024 y perdió mucho terreno en la última temporada bajo el mando de Filipe Luis.

El Millonario propuso un préstamo por un año y con opción de compra por el jugador surgido de las divisiones inferiores de Nacional, aunque la sensación es que no será sencillo conseguir que deje la entidad carioca.

Pese a que tan solo disputó 10 juegos en todo 2025 y que el deseo del jugador es dejar el club, el Fla no planea facilitar su éxodo pese a que no se trata de un jugador crucial dentro de su armado, al contar con Alex Sandro y Ayrton Lucas por encima suyo en la consideración.

River ofertó por Matías Viña

Viña se consagró en tres oportunidades campeón de la Copa Libertadores, debido a que también se coronó dos veces cuando jugaba en Palmeiras, también de Brasil.

Si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos más altos de River dentro de un 2025 para el olvido, la falta de profundidad en ese sector y la posibilidad de no poder contar con el Huevo por lesión o suspensión, hizo que el lateral izquierdo sea uno de los puestos donde el Millonario se quiere reforzar en este mercado de pases.

Gallardo, además, decidió no contar con Milton Casco, quien dejó el club tras más de 10 años y se espera que se una en calidad de jugador libre a Atlético Nacional.

River sondeó a Benjamín Domínguez

La dirigencia de River, comandada por Stefano Di Carlo, intensifica la búsqueda de un extremo para complacer el pedido de Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026. Si bien el objetivo prioritario sigue siendo Santino Andino, las complicaciones surgidas en su contratación obligaron a activar un plan B, donde aparece Benjamín Domínguez. El club busca asegurar una pieza ofensiva de jerarquía antes de iniciar la exigente pretemporada en San Martín de los Andes.

El nombre que ganó fuerza en las últimas horas es el de Benja Domínguez, quien actualmente milita en el Bologna de la Serie A. El extremo de 22 años ya estuvo en el radar riverplatense durante su etapa en Gimnasia, pero las altas pretensiones económicas del Lobo impidieron su llegada allá por 2024. Actualmente, el presente irregular que atraviesa el futbolista en el Viejo Continente vuelve a abrir una puerta para su retorno al país.

El objetivo de la gestión de Di Carlo es definir la operación antes de 2026, garantizando así la planificación del cuerpo técnico. No obstante, la viabilidad del traspaso dependerá principalmente de la presión que ejerza el propio jugador para dejar Europa y priorizar el proyecto deportivo en Núñez.