Cómo será el techado del Estadio Monumental

River continúa con la modernización del Estadio Monumental y en enero podría dar a conocer el trasfondo de la obra para sumar un anillo extra y techarlo.

29 de diciembre 2025 · 17:21hs
El Estadio Monumental será uno de los más grandes y modernos del mundo.

El Estadio Monumental será uno de los más grandes y modernos del mundo.

Luego de haberse coronado como el club más convocante del mundo según el sitio Transfermarkt, la ambición de River no cesa y en los próximos días anunciaría una nueva remodelación del Estadio Monumental, que tiene como objetivo ampliar la capacidad a casi 100 mil espectadores y ser el primer club de Sudamérica en tener el 100% de sus tribunas techadas.

La megaobra que fue propuesta en la campaña por Stefano Di Carlo será anunciada en aproximadamente un mes, a fines de enero o principios de febrero. La misma comenzará los últimos días de mayo, aprovechando el parate por el Mundial.

¿Cuál es la idea del proyecto? Sumar otro anillo y techar todas las tribunas. Para hacerlo, se construirán aproximadamente 100 columnas rodeando el estadio, que servirán de contención para la estructura. Esto se hará durante el receso con el objetivo de que el Millonario no pierda la localía durante los primeros partidos del segundo semestre. Si por cualquier motivo se demoran, desde la dirigencia estipulan que como máximo serán tres encuentros.

Luego de varios debates internos, determinaron que el techo cubrirá únicamente a las tribunas, debido a que desde la Comisión Directiva entienden que no existe un método que reemplace los rayos UV que el césped necesita para mantenerse en óptimas condiciones.

Los beneficios para River

Ahora bien, ¿qué beneficios traerá para River esta obra que rondará los 90 millones de dólares? En primer lugar, pasará a ser el único estadio de un club sudamericano con las cuatro tribunas techadas. En el continente únicamente el Maracaná las tiene, pero, más allá de que Flamengo y Fluminense hagan de local allí, el recinto es propiedad del Estado de Río de Janeiro.

Pero más allá de esta estadística que, también traerá beneficios económicos. Bajarán los costos de mantenimiento teniendo en cuenta que las tribunas no estarán expuestas a la intemperie y las butacas tendrán una mayor durabilidad.

Además, es una de las recomendaciones de la FIFA para los estadios que albergarán el Mundial 2030 (el Monumental será sede del encuentro inaugural de Argentina). También se prevé una mejor venta de recitales, no sólo porque habrá un anillo más, sino porque se eliminarán las torres de sonido y los parlantes podrán colgar desde lo alto; sin contar que el techo mejorará ampliamente la acústica del recinto.

Está estipulado que dentro de un mes el club comparta a través de sus canales oficiales todos los detalles de un proyecto que busca seguir consolidando al Monumental como el estadio más moderno y más grande de Argentina y Sudamérica.

