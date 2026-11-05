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River empata ante Aldosivi en el inicio de la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura

River busca una victoria para quedar bien posicionado en los playoffs. El Tiburón se despide de la categorías tras descender a la Primera Nacional

5 de noviembre 2026 · 15:02hs
River empata ante Aldosivi en el inicio de la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura

Prensa River
River empata ante Aldosivi en el inicio de la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura

Prensa River

River iguala 0 a 0 en su visita a Aldosivi de Mar del Plata en el encuentro que abre la actividad correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Zona B. El juego se lleva adelante en el estadio José María Minella bajo el arbitraje de Bryan Ferreyra.

El Millonario, que viene de perder ante Boca en el Superclásico disputado el pasado domingo en La Bombonera, busca conseguir un triunfo que le permita terminar cerca de los líderes en la fase regular.

El Tiburón, por su parte, se despide de la categoría luego de haber descendido a la Primera Nacional.

Formaciones de Aldosivi y River

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Brian Cufré; Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro y Alan Sosa; Nicolás Gaitan; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Bryan Ferreyra

Estadio: José María Minella

River Aldosivi Torneo Clausura Mar del Plata
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