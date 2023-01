Qué necesita River Plate para que vuelva Rafael Santos Borré

Con muy pocos minutos en el equipo alemán en la última temporada (764 concretamente), sabe que necesita tener rodaje y mostrarse para tener presencia en la selección colombiana y soñar con disputar el Mundial 2026. A sus 27 años, el delantero quiere jugar y es entonces que ve con buenos ojos pegar la vuelta a River, donde supo triunfar y ganarse el corazón del hincha.

Qué tiene que pasar para que Borré vuelva a River y la postura del Eintracht Frankfurt

En principio, la única posibilidad para que Borré vuelva a ponerse la camiseta roja y blanca es si el Millonario logra cerrar un préstamo con el Eintracht Frankfurt, ya que no está en condiciones de pagar el pase. Y aquí radica el principal problema: el conjunto alemán, que lo fichó en 2021 y le hizo un contrato hasta 2025, acaba de cambiar a su director deportivo y no está en sus planes que salga por una cesión.

"Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben”, sostuvo Markus Krösche, director deportivo del EF, al medio alemán Frankfurter Rundschau.

No obstante, aunque el panorama es complejo justamente por esto, en River no pierden la fe. ¿Por qué? La esperanza está situada en la fuerza que pueda ejercer el propio Borré para forzar su salida. La presión del atacante de 27 años será fundamental para que su regreso, a préstamo, pueda concretarse.

Si bien como fue mencionado la intención del Eintracht Frankfurt no es cederlo, un hipotético pedido del jugador, sumado a una hábil negociación que posteriormente pueda llevar adelante la dirigencia de River, hace que no sea utópico que el hincha sueñe con su retorno. Difícil, pero no imposible...

El paso de Borré por Eintracht Frankfurt

El centrodelantero fue importante en un comienzo para el equipo alemán. Incluso, resultó clave en la obtención de la Europa League 2021/22. En la final anotó el gol del empate en el complemento y fue el encargo de sentenciar la tanda de penales en la que los suyos se impusieron por 5-4 para levantar el título. En total, redondeó 45 partidos y 12 goles. Mientras que esta temporada disputó 23 partidos y anotó un solo gol en 764 minutos en cancha.