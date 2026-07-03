Final: Argentina sufrió más de la cuenta, pero se instaló en octavos de final

La Selección Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y ahora chocará con Egipto por un lugar en los cuartos de final.

La Selección Argentina derrota 3-2 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Messi abrió el marcador con un golazo, pero Deroy Duarte empató en el complemento. En el inicio del tiempo extra Lisandro Martínez convirtió el 2-1. El 2-2 fue una obra maestra de Lopes Cabral. El 3-2 del Cuti Romero.

Desde el pitazo inicial, la Albiceleste tomó el control de la pelota con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como ejes del mediocampo, mientras Thiago Almada aportó movilidad por la izquierda para asociarse con Messi y Lautaro Martínez. Cabo Verde apostó por un bloque compacto, intentando reducir espacios y salir rápido de contragolpe con Ryan Mendes y Nuno Da Costa, aunque prácticamente no logró inquietar a Emiliano Martínez.

El Archivo General de Entre Ríos inaugura una muestra sobre la historia de Argentina en los Mundiales

La insistencia argentina encontró premio antes de la media hora. Lionel Messi recibió cerca del área chica un gran pase del entrerriano Lisandro Martínez y definió con su habitual categoría para vencer a Vozinha y establecer el 1-0, desatando el festejo de los miles de hinchas albicelestes presentes en Miami. El capitán volvió a aparecer en un momento clave y ratificó el gran nivel que arrastra desde la fase de grupos.

Argentina derrota a Cabo Verde con gol de Lionel Messi

Con la ventaja, Argentina mantuvo la iniciativa y siguió administrando el ritmo del encuentro sin resignar protagonismo. Cabo Verde continúa resistiendo con orden defensivo, aunque sufre cada vez que Messi acelera o cuando Lautaro Martínez logra atacar los espacios. La Albiceleste busca ampliar la diferencia para encaminar la clasificación a los octavos de final, mientras el conjunto africano intenta sostenerse en partido a la espera de alguna oportunidad para sorprender.

Antes del descanso, el seleccionado nacional estuvo cerca de ampliar la diferencia. Enzo Fernández sacó un potente remate desde afuera del área que obligó a una muy buena intervención de Vozinha, mientras Cabo Verde respondió con algunos intentos aislados, aunque sin comprometer seriamente a Emiliano Martínez. El equipo africano buscó lastimar con pelotas largas y remates desde media distancia, pero la defensa argentina respondió con firmeza.

Segundo tiempo

El comienzo del segundo tiempo mostró una versión más agresiva de Cabo Verde. Los dirigidos por Bubista adelantaron sus líneas, generaron dos tiros de esquina consecutivos y comenzaron a inquietar a la defensa albiceleste. Nuno Da Costa avisó con un remate desviado y, poco después, Deroy Duarte exigió al Dibu Martínez con un potente disparo desde afuera del área que el arquero argentino desvió con una gran atajada sobre su palo izquierdo para sostener el 1-0.

Tras ese momento de incertidumbre, Argentina intentó volver a adueñarse del balón mediante la circulación de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras Messi continuó siendo el futbolista más desequilibrante cada vez que entró en contacto con la pelota.

Sin embargo, la reacción de Cabo Verde llegó a los 58 minutos y sorprendió a la Albiceleste. Ryan Mendes filtró un gran pase, con un caño incluido sobre Facundo Medina, para Deroy Duarte, quien definió de primera. El remate se desvió levemente en las piernas de Lisandro Martínez, descolocó a Emiliano Martínez y terminó en el fondo del arco para establecer el 1-1. El empate renovó las esperanzas del conjunto africano y obligó a Argentina a volver a tomar la iniciativa en busca de la clasificación.

Tras el empate de Deroy Duarte, Argentina sintió el impacto y durante algunos minutos perdió el control del partido. Sin embargo, con el correr del complemento volvió a asumir el protagonismo y comenzó a generar situaciones claras para recuperar la ventaja, aunque se encontró una y otra vez con la enorme figura de Vozinha.

La primera gran oportunidad llegó a los 62 minutos. Lionel Messi quedó cara a cara con el arquero de Cabo Verde, pero el experimentado guardameta de 40 años ganó el duelo con una intervención espectacular. En el rebote, la defensa africana terminó despejando el peligro. En esa misma ventana, Lionel Scaloni movió el banco con los ingresos de Julián Álvarez y Nicolás González para refrescar el ataque.

Cinco minutos más tarde, Kevin Lenini vio la primera tarjeta amarilla del encuentro tras una infracción sobre Messi cerca del área. El capitán argentino ejecutó el tiro libre con precisión, aunque nuevamente apareció Vozinha con una volada impresionante para desviar el zurdazo y mantener el 1-1.

La presión albiceleste se intensificó con el paso de los minutos. A los 80, Enzo Fernández estuvo a centímetros del gol, pero Pico Lopes salvó sobre la línea cuando el mediocampista ya se preparaba para empujar la pelota al fondo de la red. Poco después, Scaloni agotó las modificaciones con los ingresos de Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico.

En el tramo final, Argentina reclamó un penal por una presunta mano dentro del área, aunque el árbitro canadiense Drew Fischer dejó seguir el juego. Ya en tiempo de descuento, Paredes probó desde larga distancia sin éxito y, a los 94 minutos, Messi tuvo la clasificación en un tiro libre al borde del área. Otra vez Vozinha respondió con una atajada extraordinaria para enviar la pelota al córner y llevar la definición al tiempo suplementario.

En el inicio del alargue, el campeón del mundo encontró rápidamente el alivio. A los 92 minutos de juego, un córner desde la izquierda derivó en un cabezazo en el primer palo y la pelota le quedó servida a Lisandro Martínez. El defensor nacido en Gualeguay controló con categoría, se acomodó dentro del área y sacó un potente derechazo que dejó sin chances a Vozinha para establecer el 2-1 y desatar el festejo argentino.

Golazo del entrerriano Lisandro Martínez

¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Lisandro Martínez para darle la clasificación a la Argentina



Argentina 2-1 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/WcTO6eCKxO — telefe (@telefe) July 4, 2026

El gol del entrerriano volvió a poner a la Selección al frente en un partido que se había complicado más de la cuenta y le permitió afrontar el resto del tiempo suplementario con mayor tranquilidad, acariciando el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Increiblemente, Cabo Verde llegó a la igualdad en Miami. Sidny Lopes Cabral, del Benfica, enganchó sobre el vértice del área y sacudió un tremendo derechazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del Dibu Martínez. Inatajable para el arquero de la Selección Argentina. Tras el gol, los de Lionel Scaloni respondieron con un remate de Messi que atajó, una vez más, Vozinha, la figura del cotejo.

En el segundo tiempo suplementario la Selección Argentina consiguió el ansiado 3-2. Fue del Cuti Romero, de cabeza, tras un centro perfecto de Lionel Messi. Luego del gol, los dirigidos por Lionel Scaloni sufrieron más de la cuenta, pero se instalaron en octavos de final.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Cabo Verde

Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Deroy Duarte, Laros Duarte; Jovane Cabral, Ryan Mendes y Nuno Da Costa. DT: Bubista.