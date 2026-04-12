El Millonario se impuso sobre la Academia con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi y quedó a un paso de la clasificación a los octavos de final.

River Plate superó 2-0 a Racing Club en el estadio Presidente Perón , por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet consiguió su quinta victoria consecutiva en el torneo desde la llegada del Chacho y se consolida en los puestos de clasificación de la Zona B.

El partido se definió por errores defensivos de Racing. En el primer tiempo, Marcos Rojo falló en un despeje y Facundo Colidio aprovechó para abrir el marcador . Racing buscó el empate y generó oportunidades, pero no logró concretar. Ya en el segundo tiempo, Rojo fue expulsado por una agresión a Lucas Martínez Quarta tras la revisión del VAR, lo que complicó aún más al equipo local.

River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda

River racing 1 River ganó en Avellaneda con goles de Colidio y Driusi

Sobre el final del partido, Sebastián Driussi selló el resultado tras un nuevo error defensivo de Racing. El Millonario mostró solidez en defensa en el final, pese a algunos desacoples, y capitalizó las desconcentraciones del rival.

River mantiene su invicto desde la llegada de Coudet y suma 26 puntos en la Zona B. Racing, que venía de perder el clásico ante Independiente, no pudo recuperarse ante su público y continúa en mitad de tabla, por el momento fuera de la zona de playoffs.