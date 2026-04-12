River Plate superó 2-0 a Racing Club en el estadio Presidente Perón, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet consiguió su quinta victoria consecutiva en el torneo desde la llegada del Chacho y se consolida en los puestos de clasificación de la Zona B.
River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda
El Millonario se impuso sobre la Academia con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi y quedó a un paso de la clasificación a los octavos de final.
El partido se definió por errores defensivos de Racing. En el primer tiempo, Marcos Rojo falló en un despeje y Facundo Colidio aprovechó para abrir el marcador. Racing buscó el empate y generó oportunidades, pero no logró concretar. Ya en el segundo tiempo, Rojo fue expulsado por una agresión a Lucas Martínez Quarta tras la revisión del VAR, lo que complicó aún más al equipo local.
River capitalizó los errores de Racing en el Cilindro de Avellaneda
Sobre el final del partido, Sebastián Driussi selló el resultado tras un nuevo error defensivo de Racing. El Millonario mostró solidez en defensa en el final, pese a algunos desacoples, y capitalizó las desconcentraciones del rival.
River mantiene su invicto desde la llegada de Coudet y suma 26 puntos en la Zona B. Racing, que venía de perder el clásico ante Independiente, no pudo recuperarse ante su público y continúa en mitad de tabla, por el momento fuera de la zona de playoffs.