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Anses difundió el cronograma de pagos de junio

Cronograma de pagos de jubilados, pensionados y AUH, asignaciones familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo de Anses

1 de junio 2026 · 09:16hs
Anses: Cronograma de pagos de jubilados

Anses: Cronograma de pagos de jubilados, pensionados y AUH, asignaciones familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de junio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de junio

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• DNI terminados en 4: 12 de junio

• DNI terminados en 5: 16 de junio

• DNI terminados en 6: 17 de junio

• DNI terminados en 7: 18 de junio

• DNI terminados en 8: 19 de junio

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Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

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Asignación por Embarazo

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• DNI terminados en 4: 17 de junio

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• DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

• DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Anses Cronograma de pagos Jubilaciones AUH
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