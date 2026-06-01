Anses difundió el cronograma de pagos de junio

Cronograma de pagos de jubilados, pensionados y AUH, asignaciones familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo de Anses

Anses: Cronograma de pagos de jubilados, pensionados y AUH, asignaciones familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de junio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.