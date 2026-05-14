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Nicolás Otamendi le avisó a Benfica que no va a renovar y River lo espera

La prensa portuguesa informó que Nicolás Otamendi afronta sus últimos días como jugador de las Águilas. El Millonario ya le hizo una propuesta y lo espera.

14 de mayo 2026 · 16:26hs
Nicolás Otamendi le abrió la puerta a River.

Nicolás Otamendi le abrió la puerta a River.

River recibió el guiño que faltaba desde Portugal. Lo que era un secreto a voces terminó confirmándose este jueves: Nicolás Otamendi le comunicó a la dirigencia de Benfica que no renovará su contrato y todo está encaminado para que cumpla el sueño de vestir la banda roja después de disputar su cuarto y último Mundial con la Selección Argentina.

Así lo confirmó el diario Récord: "Tiene vía libre para fichar por River Plate". Desde hace tiempo, en la cabeza del experimentado zaguero sobrevolaba la idea de regresar al país para vestir la camiseta del club de sus amores. Y ahora, en el cierre de la temporada europea, el escenario quedó servido: su vínculo vence el 30 de junio y podrá marcharse con el pase en su poder.

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Otamendi dejará Benfica por la puerta grande. En sus dos ciclos con las Águilas se convirtió en referente, capitán e ídolo de la institución. Acumula 280 partidos, 18 goles, 14 asistencias y cuatro títulos, números que explican por qué su salida representa un golpe fuerte para el gigante de Lisboa.

El próximo sábado, en la visita a Estoril por la última fecha de la Primeira Liga, Otamendi tendrá su despedida en el conjunto lisboeta. Dentro de la cancha, ya que es un pilar para José Mourinho. Eso sí, será un adiós lejos de su gente, ya que no volverá a pisar el Estadio da Luz que partido a partido coreó su nombre.

Aunque no le faltarán pretendientes, esta decisión le allana el camino al Millonario, que tiempo atrás le acercó una propuesta formal y reconoció tener avanzada su llegada. Como está por quedar libre, la dirigencia de Stefano Di Carlo no deberá desembolsar una cifra importante para comprarlo, sino que se hará cargo únicamente de su contrato.

En Benfica ya se lamentan

En Benfica hicieron todo lo posible por retenerlo. Desde el presidente Rui Costa hasta el técnico Mourinho, quien se expresó semanas atrás sobre el futuro del General. "Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos", aseguró. Y remarcó: "Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos".

Nicolás Otamendi Benfica River Fútbol
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