Las picantes historias de Juan Cruz Komar apuntando a Racing y River

Luego de la polémica victoria de Rosario Central ante la Aacademia y la repercusión que tuvo el arbitraje de Darío Herrera, Juan Cruz Komar salió al cruce.

La polémica clasificación de Rosario Central frente a Racing dejó mucha tela que cortar. A las declaraciones de Diego Milito sosteniendo que a la Academia "le robaron", le siguió un tweet de Rodolfo D'Onofrio sosteniendo que River, próximo rival del Canalla, debía tener la "guardia alta" el próximo sábado en el partido de semifinales. Ángel Di María publicó una historia en su cuenta de Instagram defendiendo a su club y este jueves un compañero suyo, Juan Cruz Komar , hizo lo propio exponiendo otras polémicas arbitrales a favor de la Academia y del Millonario; aunque algunas horas después decidió borrarlas.

El zaguero central, que no está teniendo actividad debido a una arritmia cardíaca, publicó en su cuenta de Instagram cuatro videos exponiendo errores arbitrales a favor de Racing y River. La primera de ellas es una jugada del Torneo Trancisión 2014, el que salió campeón el conjunto dirigido por Diego Cocca.

Las publicaciones de Juan Cruz Komar

Aquella jornada los de Avellaneda se impusieron por 3 a 0 en el Gigante de Arroyito, pero abrieron el marcador con un gol de Gastón Díaz en offside. Esa victoria los encaminó al título y Komar se preguntó: "Cuando salieron campeones con este gol no estaba roto el fútbol?".

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Luego llegó el turno de River. En primer lugar subió la patada de Javier Pinola sobre Martín Benítez en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 entre el Millonario e Independiente, a la que acompañó con el siguiente mensaje: "Y acá había que tener la guardia alta".

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Continuó con dos penales que le dieron al Millonario cuando se encontraba disputando la B Nacional. El primero sobre Alejandro Domínguez ante Gimnasia de Jujuy y el segundo a David Trezeguet contra Atlanta. Y escribió: "No sigo pero es para hacer una película más larga que toda la saga de Harry Potter con lo que han robado toda la vida".