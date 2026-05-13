River Plate le ganó con autoridad a Gimnasia y accedió a la semifinal

River triunfó 2 a 0 con tantos de Driussi y Martínez Quarta y jugará las semis ante Central el sábado. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña terminaron lesionados.

Golazo de Driussi a los 29 minutos para River.

Lucas Martínez Quarta marcó el segundo de River ante el Lobo.

River Plate derrotó este miércoles 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura, instancia en la que enfrentará a Rosario Central el próximo sábado nuevamente como local.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró autoridad, dominó gran parte del encuentro y golpeó en los momentos justos con los tantos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. La preocupación para el Millonario pasó por las lesiones de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes debieron abandonar el campo antes del final.

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River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

River asumió el protagonismo desde el inicio con una posesión dominante y presión alta, aunque Gimnasia avisó primero con una clara ocasión de Marcelo Torres que encontró una enorme respuesta del arquero Santiago Beltrán. Con el correr de los minutos, el local comenzó a generar peligro a través de Facundo Colidio y Tomás Galván.

A los 26 minutos llegó la apertura del marcador. Colidio desbordó por izquierda y asistió a Driussi, quien controló y sacó un potente zurdazo de sobre pique para vencer a Nelson Insfrán y poner el 1-0. Antes del descanso, River estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Augusto Max salvó providencialmente ante otra definición del delantero.

En el complemento, el Millonario mantuvo la intensidad y rápidamente tuvo chances para liquidarlo. Colidio desperdició una ocasión clara y luego Driussi marcó nuevamente, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada en el inicio de la jugada.

El segundo golpe llegó a los 20 minutos del complemento. Lucas Martínez Quarta inició la acción ofensiva, descargó para Joaquín Freitas y fue a buscar al área. El juvenil lanzó un centro preciso y el defensor apareció de cabeza para establecer el 2-0 tras una mala salida de Insfrán.

Con la ventaja consolidada, River manejó el trámite y hasta pudo aumentar la diferencia con intentos de Juanfer Quintero, Tomás Galván y Juan Cruz Meza. Gimnasia reaccionó en el tramo final y estuvo cerca del descuento, pero entre el palo y las notables intervenciones de Beltrán evitaron el gol platense.

El equipo de Coudet terminó celebrando una clasificación sólida y ahora buscará dar un nuevo paso rumbo al título cuando reciba a Rosario Central en semifinales.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

46’ST: otra estupenda atajada de Beltrán

Juan Pérez asistió perfecto a Panaro, quien definió y chocó con la salida rápida del arquero de River Plate.

45’ST: se juegan cinco minutos más

43’ST: el palo y Beltrán le negaron el gol a Gimnasia

Tras una excelente jugada por izquierda de Salazar que envió un centro preciso, Panaro cabeceó al palo. En el rebote, el arquero de River Plate evitó el tanto.

37’ST: doble cambio en Gimnasia

Ingresan Matías Melluso y Manuel Panaro por Silva Torrejón y Marcelo Torres.

36’ST: Tomás Galván probó de volea

El arquero Insfrán voló y tapó un buen remate del futbolista de River Plate.

34’ST: Juanfer Quintero tuvo su gol

El colombiano encabezó el contragolpe, tocó y fue a buscar. Al recibir en el área, enganchó, remató y justo fue bloqueado. La pelota terminó en el córner.

30’ST: doble cambio en River Plate

Ingresan Juan Fernando Quintero y Ulises Giménez en reemplazo de Facundo Colidio y Fabricio Bustos.

28’ST: Juan Cruz Meza tuvo el gol

Otra excelente jugada de River Plate terminó con el mediocampista metido en el área y rematando de zurda, a las manos de Insfrán.

23’ST: cambio en Gimnasia

Juan José Pérez ingres en reemplazo de Augusto Max.

20’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Lucas Martínez Quarta tomó la pelota y encabezó el ataque y tras descartar para Freitas, fue a buscar el centro preciso del juvenil y convirtió de cabeza, luego de una mala salida de Insfrán.

17’ST: Augusto Max es amonestado

Tras una buena acción de Freitas, con caño incluido, el futbolista de Gimnasia recibe la amarilla por cortar un claro avance de gol.

14’ST: doble cambio en River Plate

Joaquín Freitas y Juan Cruz Meza ingresan en lugar de Sebastián Driussi y Santiago Lencina.

13’ST: gol de Driussi anulado por offside

El delantero convirtió el segundo, pero en el inicio de la acción partió adelantado Bustos.

10’ST: otra atajada espectacular de Beltrán

Tras un centro perfecto de Nacho Fernández, Conti cabeceó por encima del arquero, que reaccionó con notables reflejos y manoteó al córner.

3’ST: Colidio se perdió el segundo de River Plate

El delantero recibió solo en el área tras un mal retroceso de Gimnasia, pero su remate fue muy anunciado y terminó en las manos de Insfrán.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Entretiempo: cambio en Gimnasia y Esgrima La Plata

Ingresó Maximiliano Zalazar en lugar de Nicolás Barros Schelotto.

45 minutos: se juegan dos minutos más

43 minutos: Nicolás Barros Schelotto es amonestado

Tras una fuerte infracción por llegar a destiempo, el árbitro Rey Hilfer no dudó y le mostró la amarilla.

40 minutos: amarilla para Ignacio Miramón

Matías Viña salió con un caño y el mediocampista de Gimnasia lo cortó con un golpe con su brazo.

38 minutos: milagro en el área de Gimnasia

Augusto Max la sacó justo cuando Driussi se disponía a definir, tras otra buena acción individual de Colidio.

31 minutos: Acuña sale reemplazado por lesión y Nacho Fernández tuvo un acalorado cruce con Coudet

El Huevo sintió una molestia física y tuvo que cederle su lugar a Matías Viña. Segundos antes, el capitán de Gimnasia discutió con el DT de River Plate.

26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Facundo Colidio hizo una gran jugada por izquierda y asistió a Sebastián Driussi, quien se la acomodó para la zurda y de sobre pique fusiló a Nelson Insfrán.

23 minutos: Fabricio Bustos es el primer amonestado del partido

Tras una barrida desde atrás sobre Nacho Fernández, el lateral de River Plate recibe la tarjeta amarilla.

21 minutos: se salvó Gimnasia

Tras un centro preciso de Tomás Galván al punto penal, Martínez Quarta ganó de cabeza y Nelson Insfrán responde. La jugada fue invalidada por offside.

9 minutos: gran atajada de Santiago Beltrán

Miramón recuperó una pelota en salida de River y asistió a Marcelo Torres, quien ingresó al área y remató cruzado. Gran reacción del arquero millonario para despejar al córner.

7 minutos: remate de Fausto Vera

El mediocampista de River Plate recibió en la puerta del área luego de una buena jugada colectiva del equipo y atento estuvo para contener en dos tiempos Nelson Insfrán.

5 minutos: River Plate monopoliza la pelota

La tenencia del balón es absolutamente del conjunto local, mientras que Gimnasia espera y busca contragolpear con pelotazos profundos para Agustín Auzmendi.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones de River y Gimnasia

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Chacho Coudet.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.