Marcos Milinkovic dictará una clínica en Crespo

Será el sábado 13 de junio, en el estadio Arena Celeste de Cultural. Marcos Milinkovic compartirá sus conocimientos con jugadores, técnicos y dirigentes.

En Crespo se desarrollará la “Clínica de Vóley con Marcos Milinkovic ”, una propuesta destinada a jugadores, entrenadores y dirigentes deportivos, que se realizará el sábado 13 de junio en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural.

La actividad se desarrollará de 9 a 18 y contará con la presencia de uno de los máximos referentes históricos del vóley argentino. Marcos Milinkovic fue capitán de la Selección argentina, figura indiscutida durante años y considerado en su época como uno de los mejores atacantes del mundo.

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La clínica apunta a brindar herramientas técnicas y tácticas, además de compartir experiencias y conceptos vinculados al alto rendimiento deportivo.

El evento es organizado por la Escuela Municipal de Crespo y la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, entidades que trabajan en la promoción y crecimiento del vóley en la región.

Las inscripciones, en el enlace: bit.ly/clinicadevoley.