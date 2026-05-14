En Crespo se desarrollará la “Clínica de Vóley con Marcos Milinkovic”, una propuesta destinada a jugadores, entrenadores y dirigentes deportivos, que se realizará el sábado 13 de junio en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural.
Marcos Milinkovic dictará una clínica en Crespo
Será el sábado 13 de junio, en el estadio Arena Celeste de Cultural. Marcos Milinkovic compartirá sus conocimientos con jugadores, técnicos y dirigentes.
La actividad se desarrollará de 9 a 18 y contará con la presencia de uno de los máximos referentes históricos del vóley argentino. Marcos Milinkovic fue capitán de la Selección argentina, figura indiscutida durante años y considerado en su época como uno de los mejores atacantes del mundo.
La clínica apunta a brindar herramientas técnicas y tácticas, además de compartir experiencias y conceptos vinculados al alto rendimiento deportivo.
El evento es organizado por la Escuela Municipal de Crespo y la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, entidades que trabajan en la promoción y crecimiento del vóley en la región.
Las inscripciones, en el enlace: bit.ly/clinicadevoley.