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Torneo Apertura: ¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Belgrano enfrentará a Argentinos por las semis del Torneo Apertura. La otra llave tendrá como animadores a River y Rosario Central.

14 de mayo 2026 · 10:31hs
River y Rosario Central se medirán en el estadio Más Monumental. 

River y Rosario Central se medirán en el estadio Más Monumental. 

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de los encuentros que se disputarán en el marco de las semifinales del Torneo Apertura, primer certamen de la temporada 2026. Esta instancia tendrá como protagonistas a River Plate, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.

River y Rosario Central abrirán la serie de semifinales del Torneo Apertura

El primer cruce se disputará el sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental, donde River Plate recibirá a Rosario Central en busca de un lugar en la gran final del certamen. El Millonario accedió a esta instancia luego de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el Canalla dejó en el camino a Racing Club tras imponerse 2 a 1 en tiempo suplementario.

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Además del compromiso por el torneo local, ambos equipos afrontarán actividad internacional la próxima semana. Rosario Central jugará el martes en el Gigante de Arroyito frente a Universidad Central de Venezuela por la Copa Libertadores, mientras que River será local el miércoles, desde las 21.30, ante Bragantino Red Bull de Brasil por la Copa Sudamericana.

La otra semifinal del Torneo Apertura se disputará en el Diego Maradona

La otra semifinal se desarrollará el domingo en el estadio Diego Armando Maradona, a partir de las 17. Allí, Argentinos Juniors será local frente a Belgrano. El Pirata cordobés alcanzó las semifinales luego de eliminar a Unión de Santa Fe, mientras que el Bicho hizo lo propio tras superar a Huracán.

Torneo Apertura Semifinales Liga Profesional
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