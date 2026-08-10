El Millonario debe visitar a Independiente Santa Fe este miércoles, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ante los temblores que sacudieron al país, incluida la ciudad de Bogotá, en las últimas horas, esperan la confirmación oficial para seguir adelante con la logística del viaje.

Mientras en Colombia aún continúan las tareas de rescate luego del fuerte sismo que sacudió a la zona oeste del país esta mañana, en River aguardan novedades de cara al duelo agendado para este miércoles ante Independiente Santa Fe , por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En medio de una crisis humanitaria que ya relevó víctimas fatales y daños de diversas magnitudes en varias ciudades , entre ellas Bogotá , la dirigencia del Millonario está en contacto con las autoridades de la Conmebol a la espera de una confirmación sobre los pasos a seguir.

En las últimas horas, Carlos Galán, alcalde bogotano, aseguró que la ciudad no había sufrido grandes perjuicios. "En Bogotá no se reportan daños estructurales graves, por lo que nuestras capacidades están al servicio del país", manifestó en su cuenta de X.

River, atento a los efectos del sismo en Colombia

River, atento a los efectos del sismo en Colombia.

Tanto en Bogotá como en el resto de las zonas afectadas, y del país en general, son horas de incertidumbre y de trabajos de rescate incesantes. Ante esto, el duelo entre River e Independiente Santa Fe pasa inexorablemente a un segundo plano. De todos modos, se espera que antes del final del día o en las primeras horas del martes ya haya una decisión tomada.

El sismo tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Ritcher, y fue registrado a las 7:34 de este lunes con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó. Los temblores llegaron a afectar a Cali, Manizales y Pereira; mientras que en Bogotá y Medellín también hubo algunos daños, por ahora menores. Según el Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento se han reportado dos réplicas de magnitudes 2,8 y 4,8 de la misma escala.