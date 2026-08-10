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Thiago Almada ya está en Argentina y se prepara para sumarse a River Plate

Thiago Almada llegó al país para sumarse a River Plate. Coudet evaluará su estado físico y definirá si integra la delegación que viajará a Bogotá.

10 de agosto 2026 · 12:21hs
Thiago Almada ya está en Argentina y se prepara para sumarse a River Plate.

Thiago Almada ya está en Argentina y se prepara para sumarse a River Plate.

Thiago Almada llegó a la Argentina este lunes a primera hora para ultimar los detalles formales de su incorporación a River Plate y convertirse oficialmente en la novena incorporación del club en este mercado de pases. El volante de la Selección argentina tendrá esta tarde su primera práctica junto a sus nuevos compañeros bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

El entrenador evaluará el estado físico del mediocampista ofensivo, que viene de participar en el Mundial 2026 y se encontraba de vacaciones, para determinar si está en condiciones de integrar la delegación que viajará a Bogotá. La llegada del futbolista ya había sido oficializada por River Plate el sábado, luego de que la institución acordara su transferencia con el Atlético de Madrid.

Thiago Almada posa en el Monumental con la Banda Roja.

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River Plate suma otra figura: Thiago Almada llegó al país

La contratación de Almada representa el cierre de un mercado de pases de enorme impacto para el conjunto de Núñez. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo concretó hasta el momento las incorporaciones de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

Algunos de los nuevos refuerzos ya tuvieron la posibilidad de debutar bajo las órdenes de Coudet, mientras que el plantel regresó al Monumental con varias de sus incorporaciones después de quedar eliminado de la Copa Argentina. Con la llegada de Almada, River Plate suma una pieza de jerarquía para reforzar su mediocampo y su estructura ofensiva de cara a los próximos desafíos.

Almada surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, club con el que disputó 101 partidos y convirtió 24 goles. En 2022 dio el salto a la Major League Soccer para jugar en Atlanta United, donde tuvo una destacada actuación al registrar 26 tantos en 83 encuentros.

Su carrera continuó en Brasil, donde tuvo un paso determinante por Botafogo y fue campeón de la Copa Libertadores en 2024. Posteriormente desembarcó en el fútbol europeo, con una breve experiencia en el Olympique de Lyon antes de llegar al Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, aunque no consiguió consolidarse como titular indiscutido.

Luego de representar a la Selección argentina en el Mundial 2026, Almada decidió regresar al fútbol argentino para asumir un nuevo desafío con la camiseta de River Plate. Ahora, con su llegada al país y su primera práctica prevista para esta tarde, el cuerpo técnico comenzará a evaluar su condición física para definir cuándo podrá hacer su debut y si tendrá la posibilidad de viajar a Bogotá con el plantel.

Thiago Almada River Plate Argentina
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