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Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado

Hugo Walter Masuelli le mostró la roja a Jorge Godoy, jugador de Barrio Quinta, y este lo golpeó, en un partido de la Liga Regional Sanlorencina.

10 de agosto 2026 · 14:20hs
Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado.

Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado.

Un partido de la Liga Regional Sanlorencina, en Santa Fe, terminó con un episodio de violencia. Jorge Godoy, jugador de Barrio Quinta, fue detenido luego de golpear en el rostro a Hugo Walter Masuelli, el árbitro del encuentro ante Santa Catalina, en la ciudad de Capitán Bermúdez.

La situación ocurrió este domingo cuando transcurrían 35 minutos del primer tiempo. El juez de 53 años, decidió expulsar a Godoy y tras recibir la tarjeta roja, el jugador reaccionó y le dio un golpe de puño en el pómulo derecho.

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La agresión fue presenciada por los efectivos policiales que estaban afectados al operativo de seguridad. Los agentes intervinieron inmediatamente, detuvieron a Godoy y lo trasladaron a la Comisaría 2.ª de Capitán Bermúdez, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado

Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado.

Escándalo: detuvieron a un futbolista en Santa Fe tras agredir al árbitro luego de ser expulsado.

Masuelli recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue llevado a un centro de salud de la zona. Como consecuencia del episodio, el encuentro debió ser suspendido.

Luego de lo ocurrido, Barrio Quinta publicó un comunicado en el que repudió “enérgicamente” la agresión y calificó este tipo de comportamientos como “absolutamente inadmisibles dentro y fuera de un campo de juego”. Además, la institución expresó su solidaridad con el árbitro y reafirmó su compromiso con el respeto, el juego limpio y la convivencia.

El comunicado oficial de Barrio Quinta

El comunicado oficial del Club Barrio Quinta.

El comunicado oficial del Club Barrio Quinta.

Santa Fe barrio Árbitro Liga Regional
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