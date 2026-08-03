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Sarmiento dio el batacazo y sumó su primer triunfo en el Clausura ante Independiente Ridadavia

Gracias a los goles de Mauricio Martínez y de Mavilla en la primera mitad, Sarmiento se impuso ante la Lepra medocina 2 a 1.

3 de agosto 2026 · 19:23hs
Sarmiento ganó de local.

Prensa Sarmiento.

Sarmiento ganó de local.

Sarmiento le ganó 2 a 1 a Independiente Rivadavia este lunes en Junín por la tercera fecha del Torneo Clausura. Con una gran ejecución desde un tiro libre, Mauricio Martínez abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, pero Matías Fernández igualó parcialmente para la Lepra a los 31’, tras malograr un penal. Sobre el epílogo de la primera mitad, Julián Malvilla, con una gran acción individual, decretó el triunfo para el local.

Luego de dos caídas, los dirigidos por Facundo Sava sumaron sus primeros tres puntos en el torneo y se ubican 13° en la zona B, mientras que los comandados por Alfredo Berti están 5° con cuatro unidades.

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El Verde visitará a Atlético Tucumán este sábado a las 14.45, mientras que la Lepra recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el próximo viernes a las 21.45.

Sarmiento Clausura Independiente Rivadavia
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