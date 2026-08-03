Sarmiento dio el batacazo y sumó su primer triunfo en el Clausura ante Independiente Ridadavia

Gracias a los goles de Mauricio Martínez y de Mavilla en la primera mitad, Sarmiento se impuso ante la Lepra medocina 2 a 1.

Sarmiento le ganó 2 a 1 a Independiente Rivadavia este lunes en Junín por la tercera fecha del Torneo Clausura. Con una gran ejecución desde un tiro libre, Mauricio Martínez abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, pero Matías Fernández igualó parcialmente para la Lepra a los 31’, tras malograr un penal. Sobre el epílogo de la primera mitad, Julián Malvilla, con una gran acción individual, decretó el triunfo para el local.