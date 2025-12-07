Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: los equipos paranaenses quieren sacar ventaja como local

A las 17, Neuquén recibirá a Atlético María Grande y Atlético Paraná hará lo propio con Sanjustino, en la ida de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur.

7 de diciembre 2025 · 08:50hs
Neuquén viene de lograr una agónica clasificación en el Torneo Regional Amateur.

Neuquén viene de lograr una agónica clasificación en el Torneo Regional Amateur.

Los equipos de la Liga Paranaense serán locales este domingo, en los partidos de ida de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur. Tanto el encuentro de Neuquén como el de Atlético Paraná fueron programados a partir de las 17.

El Pingüino recibirá a Atlético María Grande. El árbitro será Brian Godoy; y los asistentes Guillermo Otegui Ojeda y Kevin Remi (terna de Victoria).

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Neuquén se clasificó en un partido infartante y sueña con dar pelea en el Torneo Regional Amateur.

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

Mientras que el Decano será anfitrión de Sanjustino. El árbitro será Nicolás Vergara y los asistentes Fabián Pérez y Joel Rodríguez (terna de Concepción del Uruguay).

Los otros enfrentamientos de la Región Litoral Sur serán: a las 17, Parque Sur de Concepción del Uruguay-Defensores de Pronunciamiento; a las 18, Lanús de Concepción del Uruguay-Juventud Unida de Gualeguaychú, a las 20, Colón de San Justo-Libertad de Sunchales y Aldao-Ben Hur de Rafaela. Mañana, a las 20.30, Atlético San Jorge-Sportivo Sarmiento de Maggiolo. Ayer jugaron Racing de Teodelina-Puerto San Martín.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Hoy se disputarán los cuartos de final del torneo femenino de la Liga Paranaense. A las 17 jugarán San Benito-Camioneros, San Benito de Paraná-Arenas FC (en Ministerio) y Academia Crack-Belgrano (en Los Toritos); y a las 20, San Rafael-Atlético Paraná.

Dejanos tu comentario